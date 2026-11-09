Alexander Skarsgård recuerda el momento más duro de su carrera y reconoce que "lloraba en la ducha" tras hacer audiciones

El camino hacia el éxito en Hollywood no siempre está lleno de aplausos, grandes papeles y alfombras rojas. A veces también hay audiciones desastrosas, inseguridades y jornadas que terminan entre lágrimas. Alexander Skarsgård conoce bien esa otra cara de la profesión y ha echado la vista atrás para recordar una de las etapas más complicadas de sus comienzos como actor.

Durante su participación en el pódcast 'Dinner’s on Me', presentado por Jesse Tyler Ferguson, el intérprete sueco habló sin filtros sobre las dificultades que encontró antes de conseguir dos de los trabajos que marcarían un antes y un después en su carrera: 'Generation Kill' y 'True Blood', ambas estrenadas en 2008.

Aunque ya había participado en películas como 'Zoolander', aquello no significaba que tuviera precisamente un camino despejado en la industria. De hecho, Skarsgård explicó que se veía obligado a acudir a pruebas para personajes con los que no tenía ninguna conexión, incluso cuando sabía que no encajaba en absoluto.

"Aquellas experiencias eran horribles. Cuando vas a una audición para algo que sabes que no es para ti, no conectas en absoluto con el personaje, pero estás en una situación en la que sientes que no puedes rechazar la prueba", recordó.

La presión no era únicamente artística. El actor reconoció que también temía quedarse sin representante si empezaba a decir que no a determinadas oportunidades. "Siempre estaba a punto de que mis agentes me despidieran", confesó. Y explicó cómo afrontaba aquellas situaciones: "Si digo que no a esta audición, probablemente me dejarán, así que tengo que ir. Pero no conecto con el papel. No encajo en absoluto".

Una etapa que todavía le provoca malestar

Lo más llamativo de su testimonio es hasta qué punto aquellas experiencias llegaron a afectar a su autoestima. Skarsgård admitió que recordar aquellos años todavía le provoca cierta sensación de estrés postraumático, hasta el punto de recuperar emocionalmente algunas de las sensaciones que vivía entonces.

Alexander Skarsgård en 'Pillion'

El intérprete describió cómo regresaba a su pequeño apartamento de Los Ángeles después de una audición especialmente mala. "Recuerdo volver a mi pequeño y miserable apartamento de Los Ángeles y llorar en la ducha después de un día así", confesó.

"Me sentía sucio por dentro y no tenía absolutamente ninguna confianza en mí mismo. Pensaba: 'Soy el peor actor del mundo y, además, no tengo dignidad, porque voy a audiciones para estas cosas. Estoy haciéndoles perder el tiempo'", añadió.

Por suerte, aquella etapa no terminó definiendo su trayectoria. El actor consiguió abrirse camino y construir una filmografía que incluye títulos como 'Big Little Lies', 'Succession', 'El hombre del norte', 'Godzilla vs. Kong', 'La leyenda de Tarzán', 'Pillion' o 'Wicker'.

Ser hijo del también actor Stellan Skarsgård y formar parte de una familia vinculada a la interpretación tampoco hacía necesariamente más sencillo el desafío. Sin embargo, Alexander perseveró hasta encontrar su sitio en Hollywood. Una carrera consolidada que demuestra que incluso quienes hoy parecen tenerlo todo bajo control también han tenido que enfrentarse a rechazos, dudas y momentos de auténtica vulnerabilidad.

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