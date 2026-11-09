Esta escena de 'El padrino' sigue siendo una de las más impactantes y escalofriantes de la historia del cine

Más de 50 años después de su estreno, 'El padrino' sigue siendo una de las películas más icónicas de la historia del cine. La obra maestra de Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo, está repleta de escenas que han pasado a formar parte de la cultura popular, pero hay una que sigue destacando por encima de las demás.

Estoy hablando del bautizo de Michael Corleone, una secuencia que combina una ceremonia religiosa con una serie de asesinatos ejecutados de forma simultánea y que se ha convertido en uno de los grandes momentos de la trilogía. No es solo un prodigio de montaje y puesta en escena, sino también el instante en el que queda sellada la transformación de su protagonista.

La transformación de Michael Corleone

La secuencia tiene lugar durante el bautizo del hijo de Connie y Carlo Rizzi, al que también han llamado Michael. Mientras el protagonista permanece junto al altar y escucha al sacerdote recitar las oraciones en latín, sus hombres ejecutan un plan que acaba con la vida de los principales dirigentes de las familias rivales. Don Emilio Barzini, de la familia Barzini, y los representantes de las familias Cuneo, Tattaglia y Stracci son asesinados, al igual que el mafioso Moe Greene. Coppola construye todo el momento mediante un montaje paralelo que alterna las imágenes de la ceremonia con las ejecuciones, creando un contraste tan perturbador como magistral. Además, la música, la expresión imperturbable de Michael y los llantos del bebé ayudan a aumentar la tensión, que llega un punto en el que acaba siendo insostenible.

Por otro lado, el simbolismo religioso de la escena es uno de sus elementos más interesantes. Durante el bautizo, Michael debe responder a las preguntas del sacerdote y renunciar públicamente a Satanás, al pecado y a todas sus tentaciones. Sin embargo, mientras pronuncia esas palabras, está dando luz verde a una auténtica masacre. La contradicción entre sus promesas religiosas y la violencia que está ejerciendo es realmente inquietante. Y también hay un doble significado en el propio bautismo: mientras el bebé recibe el sacramento que simboliza su entrada en la Iglesia católica y el comienzo de una nueva vida, Michael experimenta su propio renacimiento, aunque en su caso como nuevo jefe de la familia criminal Corleone. Se convierte, en definitiva, en el Padrino en todos los sentidos de la palabra.

Para entender el alcance de esta transformación hay que recordar cómo conocemos a Michael al comienzo de la película. Aunque Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, parece inicialmente el gran protagonista, su hijo termina ocupando el centro de la historia. En la boda de Connie y Carlo, Michael aparece como el único de los hermanos que no quiere participar en los negocios familiares. Es un veterano de guerra que desea llevar una vida normal junto a su novia, Kay Adams (Diane Keaton). Sin embargo, el intento de asesinato de su padre termina cambiando sus planes y le obliga a implicarse cada vez más en el imperio criminal de los Corleone. Su primer paso es asesinar a Virgil Sollozzo y al capitán de policía McCluskey, aunque todavía demuestra cierta torpeza e inseguridad a la hora de ejecutar ambos crímenes.

Además, su transformación se acelera durante su estancia en Sicilia, donde huye después de aquellos asesinatos. Allí pierde a su hermano Sonny, asesinado tras un enfrentamiento relacionado con Carlo, y también a su primera esposa, Apollonia, que muere en un atentado con coche bomba. Son tragedias que terminan alejándolo definitivamente del hombre que conocimos al principio de la película. Cuando llega el momento del bautizo, Michael ya no es aquel joven que quería mantenerse al margen de los negocios de su padre. Ha asumido su lugar en la familia y está dispuesto a eliminar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y su ascenso resulta especialmente trágico porque no parece responder únicamente a una maldad innata, sino también a una sucesión de circunstancias personales que lo empujan hacia una vida de violencia que inicialmente rechazaba.

Por último, la ejecución de los asesinatos también contribuye a que la secuencia siga siendo tan memorable. Los hombres de Michael actúan con una precisión milimétrica y sin dar apenas margen de reacción a sus víctimas. Especialmente destacada es la intervención de Al Neri, que disfrazado de policía asesina a Barzini frente a un juzgado y acaba también con sus guardaespaldas y su chófer. Mientras tanto, los demás objetivos son eliminados en distintos puntos de la ciudad. Aunque la operación resulta difícil de imaginar, Coppola consigue que cada asesinato encaje perfectamente en el montaje y que la ceremonia religiosa funcione como el contrapunto ideal de la violencia, dando pie aa una secuencia que sigue provocando escalofríos más décadas después.

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