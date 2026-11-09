Esta noche en TV, Humphrey Bogart en uno de los thrillers más influyentes e importantes de todos los tiempos

Por tendencia de la teoría del autor tendemos a atribuir como pilares para determinadas escuelas o géneros a directores que realizan las películas importantes. Pero Humphrey Bogart fue claramente una piedra importante para la forja del cine negro en Estados Unidos a través de su implicación en varias obras imprescindibles, entre las cuales podemos encontrar ‘El halcón maltés’ (’The Maltese Falcon’).

Águila avispada

Poniendo una piedra fundacional en el noir estadounidense, así como en su estelar carrera en el cine de Hollywood, Bogart hace un trabajo extraordinario para un John Huston que se estrenaba como director de uno de sus guiones. Un thriller impresionante que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:30.

Sam Spade y su socio Archer reciben el encargo de buscar a una joven que ha salido huyendo con un hombre poco recomendable. La investigación les llevará, inesperadamente, a cruzarse con el destino de un peculiar artefacto muy solicitado cuya historia se remonta al siglo XVI y con la monarquía española.

Huston muestra con bastante claridad esa gran elegancia para la puesta en escena que le hicieron un cineasta importante en Hollywood, y también una gran habilidad para elaborar material intricado e intrigante con bastantes claroscuros morales. Una cualidad que le permitió tener una carrera longeva, brillando también cuando cambió el cine comercial durante los setenta.

Su adaptación de la clásica novela alrededor del personaje de Sam Spade tiene especial fuerza gracias a la actuación protagonista de Bogart. Se puede argumentar que rara vez se movía de una zona de confort muy clara a la hora de interpretar, pero además de ser lo que le hacía una estrella notable es que iba de perlas cuando el material era el correcto.

Fue el caso de ‘El halcón maltés’, que con su enrevesada trama pero impecable atmósfera y uso de la luz para observar de manera distinta escenarios aparentemente ordinarios o personajes vestidos de manera corriente te tiene cautivado durante los 100 minutos que dura. Una película cuya influencia sigue siendo palpable en cualquiera que quiere amagar hacia el género negro en lo audiovisual.

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