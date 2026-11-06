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Nicolas Cage y Bill Skarsgård desatan una guerra familiar en el tráiler de 'Lords of War', secuela de 'El señor de la guerra'

El universo de los traficantes de armas regresa en 2027 con una secuela que enfrenta a Yuri Orlov con su propio hijo, dispuesto a superarle en crueldad.

Nicolas Cage en 'Lords of War'
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Víctor Mopez

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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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El negocio de la guerra vuelve a estar en manos de Nicolas Cage. Más de dos décadas después de interpretar al traficante de armas Yuri Orlov en 'El señor de la guerra', el actor recupera uno de sus personajes más recordados en 'Lords of War', cuya llegada a los cines estadounidenses está prevista para el 22 de enero de 2027. Vertical ha presentado el primer tráiler de esta continuación, que incorpora a Bill Skarsgård como una amenaza muy cercana al protagonista: su propio hijo.

La película vuelve a contar con Andrew Niccol, responsable de escribir y dirigir la primera entrega y que repite ambas funciones en esta nueva historia. La principal novedad del reparto es precisamente Skarsgård, que interpreta a Anton, el hijo ilegítimo de Yuri. Lejos de convertirse en alguien dispuesto a reparar los daños provocados por su padre, el joven tiene sus propios planes y ambiciones, todavía más peligrosos.

Según la sinopsis oficial, Anton es un mercenario implacable que pretende superar el legado familiar mediante la creación de un ejército privado y el aprovechamiento de los conflictos bélicos de Estados Unidos en Oriente Medio. Su aparición desencadena una lucha por el poder en la que el tráfico internacional de armas vuelve a ocupar un lugar central.

La descripción de la película adelanta el conflicto que marcará la historia: "Lo que comienza como una revelación impactante enciende una feroz rivalidad entre padre e hijo, alimentada por el poder, la ambición y la traición, con el comercio mundial de armas en juego".

Mucho por explorar

Niccol ha explicado que llevaba tiempo queriendo regresar al universo de Yuri Orlov. "Como narrador, siempre sentí que había mucho más que explorar en torno al encantador diablo que es Nicolas Cage, el mercader de la muerte Yuri Orlov", señaló el cineasta al anunciarse la adquisición de la película por parte de Vertical, según recogió Variety.

El director también dejó claro que Anton no será precisamente un contrapunto moral a su progenitor. "No pretende corregir los errores de su padre; quiere superarlos", explicó sobre las motivaciones del personaje interpretado por Skarsgård.

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Junto a los dos protagonistas, el reparto incluye a Laura Harrier, Sylvia Hoeks y Greg Tarzan Davis. Cage es el único integrante del elenco original que regresa para esta continuación, que cuenta de nuevo con Philippe Rousselet y Fabrice Gianfermi como productores, junto a Niccol y el propio actor.

Con una rivalidad familiar como motor y el mundo de los mercenarios como telón de fondo, 'Lords of War' recupera la mirada incómoda de su predecesora sobre un negocio que prospera gracias a los conflictos armados.

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