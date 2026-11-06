Pedro Almodóvar, sobre el éxito de 'La bola negra': "Ha conseguido algo único: que la juventud vuelva al cine a ver una película sobre la guerra y nuestra memoria"

Hay quien dejaba caer hace unas semanas que Pedro Almodóvar no debía andar muy contento con el éxito de 'La bola negra'. Si es así, no se le notó lo más mínimo ayer en su charla con David Broncano en 'La revuelta'. El director manchego no dudó en recordar él mismo al público que este 2026 está siendo un buen año para él no solo por 'Amarga Navidad', sino por el triunfo enorme cosechado por el largometraje de Los Javis, en el que él y su hermano están implicados implicado a través de su productora, El Deseo.

Es una máquina de recaudar dinero que le pone muy contento, no solo por ver a Javier Ambrossi y Javier Calvo en boca de todos, sino también por la respuesta de la audiencia. "Los grandes éxitos del cine español últimamente han sido de otras características; son básicamente películas con actores de televisión, producidas por televisiones también, y tienen un tufo televisivo y, sobre todo, familiar. No quiero dar ningún nombre, pero las comedias familiares que han inundado nuestras pantallas en los últimos años son las que recaudan. Esto es lo opuesto a una comedia familiar y conecta, básicamente, con un público que hacía tiempo que nos había dado la espalda: el público joven", explicó.

"El gran fenómeno de los últimos 20 años"

"Los Javis conectan muy bien con ellos y están viendo una película sobre la guerra, una película que habla de la dificultad de ser homosexual en los 30, en los 70 y en el futuro... y ahora, claro. Entonces, es bueno, quiero decir, tiene una labor pedagógica muy interesante y, por otra parte, les emociona mucho. Eso es algo que hay que celebrar. (…) "Es el gran fenómeno del cine español de los últimos 20 años: un hito absoluto que se quedará meses en cartelera", añadió Pedro Almódovar. Y desde luego lo está siendo.

Como es obvio, el director también está en constante contacto con Calvo y Ambrossi, a los que ve bastante exhaustos: "Comí con ellos hace cuatro días y los pobres están... están muy, muy, muy cansados", afirmó, en referencia a lo dura que está siendo la promoción del film en Estados Unido. "Yo les di alguna lección de veterano porque he vivido exactamente lo que están viviendo ellos ahora, y EE. UU. te exige muchísimo una vez que entras en el mercado. Te tiene de un ladro para otro durante varios meses".

Recordemos que 'La bola negra' ya ha superado los 5,5 millones de espectadores y los 37 millones de euros de recaudación, lo que la convierte en la película más vista del año en España, por delante de Spider-Man: A Brand New Day. El 2 de diciembre aterrizará en streaming: en Movistar Plus+ en España y en Netflix a nivel internacional.

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