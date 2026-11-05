La temporada 4 de 'La edad dorada' ha contado con dos cameos estelares, aunque son tan fugaces que pasan de largo en tu propia cara

Volvemos al Nueva York de 1880 con una nueva temporada de 'La edad dorada'. La lujosa serie de HBO retoma su retrato de las altas esferas neoyorkinas en una de las épocas más fascinantes del país.

Con cada nueva temporada, 'La edad dorada' sigue creciendo en calidad, y aunque sea con un cameo tremendamente fugaz, Matt Damon y David Letterman no se han querido perder la oportunidad de sumarse al reparto.

No pestañees

Damon y Letterman se han colado en el primer capítulo de la cuarta temporada de 'La edad dorada'. Aunque no esperemos verles demasiado en pantalla, o si quiera tener alguna línea de diálogo. Su paseo por Nueva York es visto y no visto, con ambos caracterizados como dos caballeros que simplemente están cruzando la calle que separa las casa de ls Van Rhijn y la de los Russell.

Si pausamos en el minuto 8:33 de este primer capítulo podemos verles paseando, con sus sombreros, bastones y bigotes para mezclarse perfectamente con el resto de figurantes. La oportunidad llegó gracias a una conexión entre los productores de HBO e Isabel Richardson y Adam Donnelly de 'My Next Guest Needs No Introduction', el programa de Netflix en el que tanto Letterman como Damon han aparecido.

"Fue un momento graciosísimo, porque nuestra supervisora de producción, Leah Baker, vino en medio del rodaje y me dijo: Tengo una pregunta un poco divertida e interesante. ¿Te gustaría que David Letterman y Matt Damon estuvieran de fondo un día?", recordaba la productora Kate Churchill, como recogen desde TV Insider. "Me empecé a reír".

Así que la solución llegó con un plano de transición, con ellos apareciendo brevemente en el fondo, y lo suficientemente bien caracterizados para reconocerles pero sin distraernos del todo. Un cameo medido y controlado, casi imperceptible, justo como los responsables de 'La edad dorada' pretendían para que robasen el protagonismo, pero si vimos a Matt Damon y David Letterman pasearse por 'La edad dorada', no era nuestra imaginación.

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