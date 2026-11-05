Ni 'Dragon Ball Super' ni 'The Apothecary Diaries'. El anime que está arrasando por completo este otoño está en Netflix y es una locura tremendamente estrafalaria

Este otoño prometía ser de traca para los fans del anime, y no está decepcionando para nada. Algunas de las series más esperadas del año llegaban este trimestre, y es imposible no nombrar la esperadísima segunda temporada de 'Black Clover', la tercera del fenómeno que es 'The Apothecary Diaries' y 'Dragon Ball Super: Beerus', que marcaba el anticipado regreso del anime desde 2018.

Ahora bien, aunque estas series están funcionando de perlas, hay una que se las está merendando a todas.

La carrera nos tiene temblando de emoción

Aunque Asta, Maomao y Goku están liderando de sobra los animes de temporada, no tienen la serie mejor valorada del otoño. Porque si vamos a las valoraciones de los fans en MyAnimeList, hay un claro ganador sobre qué anime está dominando esta temporada.

Empezamos por abajo con 'Dragon Ball Super: Beerus', que cuenta un 8,25 sobre 10 y unos 6.500 votos, superada por poco por la segunda temporada de 'Rompiendo el hielo', con su 8,33 y sus 8.900 votos. Después vendría la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries', que cuenta con un muy respetable 8,63 sobre 10 con votos de más de 17 mil usuarios en el portal especializado en anime.

Siguiendo hacia arriba, la segunda temporada de 'Black Clover' disfruta de un 8,88 y más de 19 mil votos, siendo otra clara ganadora este otoño.

Ahora bien, la palma se la lleva 'Steel Ball Run', con un 9,04 de puntuación y más de 113 mil usuarios siguiendo activamente la serie. La séptima parte de 'JoJo's Bizarre Adventure' ya se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de 2026 y está probando ser un anime tremendamente especial que tiene encandilados a los fans.

Netflix ha acertado de lleno fichando lo nuevo de 'JoJo's Bizarre Adventure', un anime con una identidad única que además ha subido de calidad en esta nueva temporada. Nos presenta una adictiva carrera a caballo a través del Estados Unidos de finales del siglo XIX en la que puede pasar de todo, con poderes estrafalarios y unos protagonistas tremendamente carismáticos.

Con tan solo siete capítulos emitidos, 'Steel Ball Run' ya se ha colado entre los diez mejores animes de la historia en MyAnimeList. Entre joyas como 'Frieren', 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' y 'Shingeki no Kyojin'. Esperemos que pueda mantener el puesto, aunque el trono de este otoño ya lo tiene ganado.

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