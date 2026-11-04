Florence Pugh (30 años), sobre España: "Viví allí cuando era pequeña, y recuerdo el jazmín, la sal del mar y el olor a puerto"

España es uno de esos países capaces de conquistar a quienes lo visitan hasta el punto de convencerles para quedarse. Su clima, su gastronomía, sus paisajes y su forma de vida han convertido nuestro país en el hogar de numerosas personalidades internacionales, algunas de las cuales han decidido establecerse aquí durante largas temporadas. Viggo Mortensen, Richard Gere o Amber Heard son algunos ejemplos de estrellas que han encontrado en España un lugar en el que vivir.

Pero no todos los famosos que guardan un vínculo especial con nuestro país han llegado a él en la edad adulta. Es el caso de Florence Pugh, que ha recordado en una entrevista una etapa de su infancia que pasó en Andalucía y que todavía conserva muy presente en su memoria.

Una infancia en Andalucía

La actriz británica, de 30 años, vivió durante su infancia en Sotogrande, una localidad situada en la provincia de Cádiz, donde sus padres decidieron instalarse durante una temporada. Un recuerdo que sigue muy presente para ella, especialmente por las sensaciones que le despierta aquella época.

"Yo viví en España cuando era pequeña, en Sotogrande. Recuerdo el jazmín, la madreselva, la sal del mar y el olor del puerto".

Pugh conserva, además, recuerdos muy concretos de los inviernos que pasó en el sur de España. La actriz también ha hablado de la enfermedad respiratoria que sufre y de cómo su madre buscaba la manera de ayudarla cuando enfermaba durante aquellos meses.

"Durante los inviernos, cuando enfermaba, mi madre me llevaba a Gibraltar y tomábamos zumo de naranja. Eran naranjas aún verdes y les echábamos azúcar. Tengo una gran memoria olfativa".

No es casualidad que la intérprete recuerde con tanta precisión aquellos pequeños momentos. Más allá de los lugares que visitaba, son los olores y los sabores los que parecen haber marcado su vínculo con Andalucía. El jazmín, la madreselva, el mar y aquel zumo de naranja forman parte de una memoria que Florence Pugh conserva décadas después de haber vivido en España.

Parece que ya quedan lejos aquellos años, porque su carrera no ha hecho más que despegar desde entonces, hasta trabajar en algunas de las grandes producciones internacionales de los últimos años, desde 'Midsommar' hasta 'Dune: Parte 2' y 'Oppenheimer'.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026