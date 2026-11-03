HOY SE HABLA DE
Sencillamente, la mejor serie de época del momento. 'La edad dorada' regresa a HBO Max con su temporada 4, más maquinaciones y nuevos dramones

Sencillamente, la mejor serie de época del momento. 'La edad dorada' regresa a HBO Max con su temporada 4, más maquinaciones y nuevos dramones

La hermana pequeña de 'Downton Abbey' nos sigue adentrando en la Nueva York del siglo XIX

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
La Edad Dorada

Nota de Espinof

marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
4148 publicaciones de Mariló Delgado

Este año está viniendo completito para los fans de los dramas de época entre 'Los Bridgerton', 'Mi brillante carrera' o la nueva 'Sentido y sensibilidad'. Pero con los últimos coletazos de 2026 ha regresado 'La edad dorada' (The Gilded Age), la sensacional serie de Julian Fellowes para HBO, que quiere recuperar el trono. 

Nos desmarcamos

Ya con la tercera temporada, 'La edad dorada' terminó de demostrar que era mucho más que una simple sustituta para llenar el hueco de 'Downton Abbey'. Julian Fellowes nos llevaba hasta la Nueva York de finales del siglo XIX con su nueva serie, esta vez centrándose en el ascenso al poder de un magnate ferroviario y en la obsesión de su esposa por abrirse camino en la alta sociedad neoyorkina. 

Carrie Coon tiene claro que "los gays salvaron" esta serie de época del creador de 'Downton Abbey'
En Espinof
Carrie Coon tiene claro que "los gays salvaron" esta serie de época del creador de 'Downton Abbey'

El toma y daca entre los Russell y sus vecinas, las van Rhijn, ha evolucionado de maravilla creando nuevas alianzas y frentes a lo largo de las últimas temporadas. Y esta cuarta tanda de capítulos de 'La edad dorada' promete ser todavía más entretenida que las anteriores con la culminación de muchos de los tejemanejes que se han ido sembrando a lo largo de la serie. 

La Edad Dorada T4

Por un lado, tenemos a George Russell lidiando con problemas políticos que amenazan su monopolio, mientras que su esposa Bertha está en Inglaterra ayudando en el parto de su hija Gladys, ahora marquesa. Ahora su trifulca con Agnes van Rhijn parece una preocupación menor del pasado, con las dos llegando a una suerte de tregua mientras planean dominar la sociedad, cada una a su manera.

Agnes ya está más acomodada tras la pérdida del poder en su propia casa, ya que ha encontrado su lugar en la sociedad histórica de la ciudad y se prepara para la visita del presidente Grover Cleveland. Y Oscar, su hijo, acaba de encontrar la mejor esposa que podía desear con un matrimonio lavanda que le va a venir de perlas y encima nos va a tener entretenidos toda la temporada: dos de los personajes más maquiavélicos e inteligentes acaban de unir fuerzas oficialmente. 

Hoy en streaming, una serie de época que roza la perfección absoluta y es comparable a los grandes referentes del género
En Espinof
Hoy en streaming, una serie de época que roza la perfección absoluta y es comparable a los grandes referentes del género

Ahora bien, 'La edad dorada', a pesar de los salseos, sigue demostrando lo afilada que es a la hora de retratar la sociedad, la diferencia de clases, etnias y estatus. Lo vemos con John, el antiguo lacayo, ahora fuera de su zona de confort mientras se intenta abrir camino en una esfera social que no es la suya con sus nueva fortuna y más inventos en camino. Y también con Peggy, que continúa siendo uno de los personajes más fascinantes de toda la serie, mostrando la realidad de una mujer negra educada y de buena familia en la Nueva York decimonónica mientras se enfrenta al rechazo colorista y otros prejuicios de su familia política. 

Da gusto ver cómo estos dos personajes salen adelante les echen lo que les echen, dándonos una mirada mucho más realista y detallada que los petardeos de las clases más altas. Algo que se sigue echando en falta en 'La edad dorada', que se sigue centrando demasiado en "ricos haciendo cosas de ricos" y, desgraciadamente, sigue sin prestar demasiada atención a los sirvientes de cada casa, a pesar de que son personajes con un potencial embriagador. 

La Edad Dorada Hbo

Pero pese a sus fallos, 'La edad dorada', sigue siendo un espectáculo entretenidísimo que se pasa volando demasiado rápido. Una de esas series tremendamente bellas de mirar, con una fotografía y un vestuario impecable que te maravilla en cada escena. 

Christine Baranski y Cynthia Nixon siguen siendo las piedras angulares de la serie de HBO, con una química inigualable que te levanta cada escena, incluso si solo están sentadas hablando de cubertería. La otra pata de la mesa es Carrie Coon, otra titana magnética que promete retomar el trono en cuanto se termine su momento de abuela en Inglaterra. 

En Espinof | Las mejores series de época

En Espinof | 4 series perfectas para los fans de 'Downton Abbey': otros adictivos dramas de época que ver en streaming

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios