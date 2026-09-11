Hoy en streaming, una serie de época que roza la perfección absoluta y es comparable a los grandes referentes del género

Reconozco que cada vez que se estrena una serie de época la apunto para tenerla en mi radar y poder verla cuando tenga un hueco. Desde el primer episodio, 'Los Forsyte' deslumbra por su minuciosa ambientación, una elegancia victoriana impecable y un retrato quirúrgico de las tensiones generacionales y de clase.

Pero lejos de ser un simple melodrama romántico al estilo 'Downton Abbey', esta entrega inicial construye un universo denso, sobrio y fascinante, donde cada gesto y cada silencio tienen un peso brutal. Y ahora que se acaba de estrenar su segunda temporada, os dejo la excusa ideal para echarle un vistazo.

Un triunfo incontestable

Lo primero que llama la atención es la brillantez con la que la serie maneja la lentitud para convertir el acto de contemplar en pura tensión dramática. La narrativa se lo toma con calma para presentar a la vieja guardia familiar, tejiendo con paciencia las dinámicas de poder, el peso de las tradiciones y las brechas invisibles de la sociedad victoriana. Todo esto le otorga al relato cierta riqueza y una profundidad excepcionales, demostrando que no necesita recurrir a efectismos ni a ritmos acelerados para atraparnos.

Después, el verdadero pilar de la serie está en el desgarrador choque entre el sentido del deber y el deseo de libertad, que se articula a través de los primeros traumas familiares. La química del reparto y la complejidad de las relaciones sostienen el inmenso impacto emocional de la historia, mostrando cómo las rigideces sociales y las decisiones del pasado empiezan a marcar a fuego el destino de todos.

Y aquí destaca especialmente la interpretación de Soames, que desde el minuto uno se consolida como el personaje más complejo y magnético de la pantalla. Nos regala una figura trágica, atrapada entre su torpeza social, su mentalidad posesiva y una dolorosa incapacidad para ser amado. Esta construcción de su personaje es tan deslumbrante que le aporta a cada escena una gravedad escénica monumental, elevando la serie a una categoría superior.

Por otro lado, la figura de Irene funciona como el alma melancólica y el eje de la crítica social. Su sufrimiento silencioso, su elegancia distante y la forma en que encarna la opresión de las convenciones de la época están retratados con mucha delicadeza. Y es la que nos deja los mejores momentos de la primera entrega.

Además, en el apartado técnico, la primera temporada roza la perfección absoluta con un diseño de producción, vestuario y fotografía deslumbrantes. Cada plano de los salones victorianos está iluminado con una precisión pictórica que captura la claustrofobia de las apariencias, mientras que la banda sonora subraya de forma exquisita la tensión. Es un despliegue visual que demuestra el altísimo nivel de producción que maneja la serie.

Al final, podríamos decir que la primera temporada de 'Los Forsyte' es redonda, impecable y ejecutada con una solidez narrativa que demuestra que merece la pena seguir. Y tenemos episodios de sobra para hacerlo si queremos.

La tenéis en Movistar Plus.

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