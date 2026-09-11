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25 minutos aplaudiendo sin parar. El festival de Venecia acaba de marcar un nuevo récord mundial de aplausos para una película más que necesaria en 2026

Por más que 'NAZA' lo merezca, esta deriva solo nos va a llevar a ver aplausos más largos que las propias películas

Naza
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¿Alguna vez has intentado estar más de cinco minutos aplaudiendo? Yo lo hice una vez, para un podcast en el que hablábamos sobre 'Top Gun: Maverick', emulando su ovación en Cannes, y es absolutamente ridículo, con dolor de manos incluido. Quizá por eso choca tanto leer que en Venecia acaban de pasarse casi 25 minutos de aplauso continuado (24,5 para ser concretos) para celebrar un documental que llegó a última hora y, para sorpresa de todo el mundo, se ha llevado la mayor ovación de la historia del festival. De cualquier festival, de hecho.

Desde el río hasta el mar

El año pasado, el festival de Venecia ya batió todos los récords con su aplauso de 22 minutos a 'La voz de Hind', y este año el público lo ha superado tras el pase de 'NAZA'. De hecho, tal y como cuenta Variety, nunca ha habido una ovación mayor en ningún festival del mundo. El documental, de pura actualidad, trata en detalle los sistemas tras la matanza de civiles palestinos en Gaza, y el público ha aplaudido como merece a sus autores, Yuval Abraham y Rachel Szor, directores también de 'No other land'.

'NAZA' se rodó en secreto en los tejados de Tel Aviv, y muestra todo tipo de entrevistas con hasta 24 oficiales y soldados israelíes. De hecho, NAZA es el término que utilizan para el daño colateral, indicando el número de civiles que morirán por los ataques aéreos. Se ha rodado tan clandestina que ha tardado tres años en editarse y estar preparada para un festival de estas características.  

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Mañana sabremos quiénes son los ganadores de Venecia, pero, desde luego, 'NAZA' tiene muchas posibilidades de llevarse el León de Oro (si se lo permite 'Possible love' o 'Wild horse nine', entre otras) y conseguir así propulsarse hacia los Óscar, llevando su mensaje lo más lejos que pueda. De momento, se lleva 24,5 minutos de aplauso y la certeza de que es difícil mirad hacia a otro lado.

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