Murió tan solo a los 24 años, y jamás llegó a ver la película que lo consagró como una de las grandes leyendas del cine

Hay muertes en el mundo del cine de las que nunca nos vamos a recuperar, especialmente cuando nos dejan con esa sensación de habernos tenido que despedir demasiado pronto. Heath Ledger y Chadwick Boseman son dos de los ejemplos recientes que más suelen venir a la cabeza y que nos hacen preguntarnos qué actuaciones tan magníficas nos habrían podido dejar.

La gran leyenda inolvidable

Aunque una de las pérdidas más tristes de la historia de Hollywood sin duda tiene que ser la de James Dean, que a pesar de que ocurrió hace ya más de 70 años sigue escociendo por el gran talento que se nos fue antes de tiempo.

Dean tuvo una carrera relativamente corta pero intensa. Empezó a actuar al mismo tiempo en cine y televisión, pero su gran oportunidad llegó con 'Al este del Edén', la película que lo puso en el camino a convertirse en una gran estrella. Su primer papel protagonista, con el que encandiló a la crítica y al público, y con tan solo 24 años James Dean parecía tener asegurada la ruta al éxito.

Entre 1954 y 1955, antes de su fallecimiento el 30 de septiembre de ese año, Dean rodaría dos películas más que le consagrarían como una de las grandes leyendas de Hollywood. Pero, desgraciadamente, no vivió para ver ninguna de ellas.

'Rebelde sin causa', sin duda su película más icónica, se estrenó un 27 de octubre de 1955, apenas un mes después de su muerte. El papel de Jim Stark, irónicamente, le inmortalizó para siempre en la historia del cine y le convirtió en un icono absoluto para las generaciones futuras.

En Warner no perdieron el tiempo para capitalizar el alboroto e interés alrededor de su muerte, y se dieron prisa para estrenar 'Gigante' al año siguiente, en 1956. Fue la última película que rodó Dean, y también marcó su última aparición en la gran pantalla. Tristemente, su muerte también marcó un extraño récord: ha sido el único actor en ser nominado dos veces de manera póstuma a los Oscars, una vez en 1956 por 'Al este del Edén' y otra en 1957 por 'Gigante'.

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