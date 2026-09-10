Quién es quién en 'Heat 2' tras el fichaje de Stephen Graham. Una guía para no perderte en la película de Michael Mann

Hemos tenido que esperar más de 30 años, pero Michael Mann por fin ha decidido hacer una secuela de 'Heat', una de las mejores películas de los años 90, en la que Robert DeNiro y Al Pacino daban dos gigantescas lecciones de actuación. Poco a poco, 'Heat 2' ha ido calentando motores y confirmando un reparto absolutamente gigantesco repleto con todas las estrellas del firmamento de Hollywood antes del inicio del rodaje a finales de año. Con el fichaje de Stephen Graham se cierra un reparto ciertamente brutal con el que os veréis obligados a unir las puntos en esta precuela y, al mismo tiempo, secuela. No os preocupéis: os lo ponemos fácil.

Leonardo DiCaprio

El actor de 'Una batalla tras otra' interpretará a Chris Chiherlis, el personaje que interpretó Val Kilmer en 1995, el único villano superviviente del tiroteo en la primera parte. Antes de 'Heat 2', a DiCaprio le veremos en 'What happens at night', lo nuevo de Martin Scorsese, que ya se encuentra en post-producción. Solo proyectos de prestigio, es increíble.

Christian Bale

Es uno de los mejores actores de la historia del Hollywood moderno, y el único capaz de ponerse en los zapatos del teniente Vincent Hanna, o sea, Al Pacino, que seguirá su lucha contra el crimen persiguiendo a Chiherlis tras el final de la primera parte. Antes le veremos en 'Madden', el biopic de John Madden que ha dirigido David O. Russell con Nicolas Cage como protagonista. Toma dúo inesperado.

Stephen Graham

Aunque aún no está confirmado, todo apunta a que Graham, conocido internacionalmente por 'Adolescencia' pero que lleva años y años interpretando a algunos de los mejores personajes del cine y la televisión, tomará el papel de Robert De Niro haciendo de Neil McCauley (en la parte de precuela, obviamente). Al actor le veremos antes en la serie 'Nocturne' y las películas 'Bunker', junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, 'Greyhound 2' y 'Ibelin'. Hay que surfear la ola mientras se pueda.

Adam Driver

En este caso, Driver va a tener suerte porque nadie va a poder compararle con otro intérprete: su personaje, Otis Lloyd Wardell, está creado ex profeso para esta secuela. En la novela de Michael Mann y Meg Gardiner, Wardell aparece en la parte de la precuela. El actor no ha firmado, pero ya aparece listado como parte de la película, así que, si nada se tuerce, se da por hecho que formará parte de este elenco brutal. Antes le veremos en lo nuevo de Chris Rock, 'Misty Green' y de Rob Howard, 'Alone at Dawn', además de protagonizar la serie 'Rabbit, rabbit' en Netflix. Tiempos ajetreados para Driver.

Odessa Young

La actriz, a la que vimos hace poco en 'Springsteen: Deliver me from nowhere' y 'Black Rabbit', tiene entre sus manos un personaje ciertamente complicado: el de Charlene Shiherlis, la versión joven del que interpretó Ashley Judd en 'Heat'. Aunque el casting no ha sido oficializado del todo, es de esperar que ella y Mann lleguen a un acuerdo pronto. A Young la verás pronto en las series 'Seven Sisters' y 'Rabbit, Rabbit' (¡junto a Adam Driver!) y en la película 'The Liberation'.

Otros miembros del reparto

Se sabe que Mann también ha fichado a Jason Clarke ('Oppenheimer', 'Tiempo de Victoria: La Dinastía de los Lakers') en un nuevo papel por revelar, y hay quien dice que María Cid, una actriz prácticamente desconocida, también estará en el reparto, pero de momento todo son rumores. La fecha de rodaje se acerca lentamente, y todo lo que estamos viendo de momento es, simplemente, espectacular. Vamos calentando los rifles, que se viene un lío gordo.

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