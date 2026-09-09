Adam Sandler elige al mejor actor de comedia de todos los tiempos: "Estaba a otro nivel, ni siquiera se trataba de quién nos gustaba más"

Adam Sandler lleva varias décadas apoyándose en sus habilidades cómicas para brillar como actor -aunque es cierto que también ha brillado en roles más dramáticos-. Gustará más o menos, pero Sandler es toda una estrella y seguro que no pocos lo consideran el actor más gracioso de todos los tiempos. Pues bien, él mismo reconoce que hay al menos otro mucho más grande que él.

"Cuando entraba en la habitación, eso era todo"

He querido aprovechar que hoy se celebra el 60 cumpleaños de Sandler para recuperar unas declaraciones en el libro 'Live From New York: An Uncensored History Of Saturday Night Live' en las que reconoce que Chris Farley no tenía rival posible a la hora de ser divertido:

Chris Farley estaba a otro nivel. Ni siquiera se trataba de quién nos gustaba más o a quién considerábamos el más gracioso. Cuando entraba en la habitación, eso era todo.

Ambos trabajaron durante un tiempo en el 'Saturday Night Live' y luego volvieron a coincidir en películas como 'Cabezas huecas', 'Los caraconos' o 'Billy Madison', pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo más, ya que Farley falleció en 1997 con apenas 33 años de edad por una sobredosis.

Además, esa no ha sido la única muestra de cariño que Sandler ha hecho hacia Farley a lo largo, pues hace años compuso 'Chris Farley Song', algo que fue una experiencia muy emocional para el actor, tal y como él mismo recordaba en Happy Sad Confused: "Las primeras veces que tocamos esa canción, se me saltaban las lágrimas y no podía cantarla bien porque me emocionaba mucho, pero luego la sentí y pude expresarla. Es raro, pero cuando empieza la canción, pienso: ‘Mierda, vale, no llores y no hagas eso’. La he cantado como cien veces, pero me emociona mucho".

Sandler concluye señalando que "me encanta escuchar al público enloquecer con Farley. En cada concierto que doy, los mayores aplausos de la noche son cuando hablo de Farley, y cada vez que menciono su nombre, el público se vuelve loco. Es una sensación increíble".

Por cierto, no solamente sus amigos hablan bien de Farley, pues el mismísimo Christian Bale menciona una película suya siempre que le preguntan cuál es su favorita personal...

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