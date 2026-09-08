M. Night Shyamalan presenta el impactante tráiler de su nueva película, donde hace el crossover más sorprendente de toda su carrera

M. Night Shyamalan ha escrito alguno de los mejores giros de guion de los últimos años, dándonos películas tan inolvidables como 'El sexto sentido' o 'El protegido'. Ahora regresa con el crossover más sorprendente de toda su carrera, pues aquí os traemos el impactante tráiler de 'Nunca olvides que te quiero' ('Remain')

'Nunca olvides que te quiero' es fruto de una inesperada alianza de Shyamalan con Nicholas Sparks, escritor cuyas novelas sirvieron como base para películas como 'El diario de Noa' o 'Un lugar donde refugiarse'. Una unión que nadie hubiese imaginado, pero es que aquí Shyamalan y Sparks desarrollaron la idea juntos, con el segundo escribiendo un libro y el primero llevándolo ahora a la gran pantalla.

Una opción diferente para el próximo día de San Valentín

La historia de 'Nunca olvides que te quiero' gira alrededor de Tate Gordon, un arquitecto bastante solitario de Nueva York que se muda a un pequeño pueblo para acabar así su último proyecto. Sin embargo, allí conoce a Wren, una joven que le hace salir de su caparazón emocional, lo que también le lleva a sumergirse en un terrible misterio que se cierne sobre el pueblo en cuestión.

Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, la inolvidable Daphne de 'Los Bridgerton', encabezan el reparto de una película en la que también participan Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare, María Dizzia y el propio M. Night Shyamalan, a quien siempre le ha gustado reservarse pequeñas apariciones en sus películas.

El estreno exclusivo en cines de 'Nunca olvides que te quiero' está previsto para el 5 de febrero de 2027, por lo que se presenta como una alternativa bastante curiosa de cara al próximo día de San Valentín.

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