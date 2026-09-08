Jamie Foxx confiesa haberse sentido intimidado por Leonardo DiCaprio en el rodaje de 'Django desencadenado'. "Solo necesito 10 centímetros"

Cuando uno piensa en Jamie Foxx, puede que la primera palabra que venga a la mente sea "carisma". El actor, de 58 años, tiene la capacidad de llenar una habitación, ya sea en una escena de una película o en una aparición en el talk show de turno con su simple presencia, pero hasta una estrella de este calibre tiene sus complejos e inseguridades, y lo que ocurrió en el set de 'Django desencadenado' lo ilustra a la perfección.

¿Te parecen bien 10 cm?

A su paso por el podcast Baby, This is Keke Palmer, Foxx compartió varias anécdotas que vivió rodando el fantástico western de Quentin Tarantino junto a Christoph Waltz —con quien estuvo trabajando prácticamente codo con codo durante unas seis semanas— y, especialmente, con el dúo compuesto por Samuel L. Jackson y Leonardo DiCaprio, de quienes dijo que parecía que "caminasen a cámara lenta" cuando aparecían en plató.

No obstante, fue con el ganador del Oscar por su trabajo en 'El renacido' con el que el bueno de Jamie tuvo su gran crisis de ego. Según explicó, durante su primer ensayo juntos se dio cuenta de que, además de sentirse pequeño de forma figurada junto a DiCaprio, también lo hizo de forma literal, encontrándose mirando ligeramente desde abajo a su compañero de reparto, que levanta unos 185 cm frente a los 180 raspados de Foxx.

La solución para superar esto no fue otra que acudir al equipo de vestuario de forma inmediata y pedir un pequeño favor.

No puedo ganarle. Así que fui a ver a los encargados del vestuario. Les dije: “Señorita, necesito que me pongan 10 centímetros en las botas cuando grabe esta escena”.

Cuando preguntaron al actor el motivo de su petición, este se limitó a contestar "No te preocupes, solo necesito 10 centímetros". Eso sí, Jamie fue mucho más abierto cuando confesó que Samuel L. Jackson fue "mejor que todos los demás" en el rodaje de 'Django'; algo con lo que Leo estuvo completamente de acuerdo.

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