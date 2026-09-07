Hace 3 meses fracasó en cines y ahora es la película de ciencia ficción número 1 en 73 países: la gran aventura que trae de vuelta una de las mejores sagas de la historia

Vivimos tiempos extraños en lo referente a los grandes estrenos en cines, pues cada vez es más habitual que una superproducción pinche en taquilla. Eso fue lo que sucedió con 'The Mandalorian and Grogu', el ansiado regreso de Star Wars al formato película que a la hora de la verdad sufrió un fracaso indiscutible en la gran pantalla. La cosa ha cambiado en streaming, pues está arrasando y ya es número 1 de Disney+ en 73 países.

Con Pedro Pascal de nuevo al frente del reparto, 'The Mandalorian and Grogu' tenía un gran problema de base: el punto de mayor popularidad de la serie original de Disney+ hacía mucho que había quedado atrás, a lo que había que añadir el hecho de que su temporada 3 se había estrenado hacía ya tres años.

De pinchar en cines a petarlo en Disney+

Dos factores clave que explican que solamente acabase recaudando 345 millones de dólares cuando Disney había invertido en ella casi 300 -165 millones de presupuesto y otros 130 en la campaña de marketing-. De hecho, hasta se quedó por debajo de los 392 millones que hizo en su momento 'Han Solo: Una historia de Star Wars', aunque justo es destacar que el largometraje de Ron Howard fue mucho más caro.

De nada sirvió todo la pasión que Jon Favreau mostró hacia ella, pues es muy difícil no verla como una especie de episodio alargado, donde la preocupación parece más está en querer llegar a todo tipo de público que en ofrecer una aventura única que destaque sobre el resto de títulos de la saga. Que una cosa es recordar que el enfoque original de la franquicia era conectar con los niños y otra muy distinta acabar ofreciendo algo un tanto genérico.

Está por ver si esto será el final del camino definitivo para Din Djarin y Grogu, pues en su momento se descartó hacer una temporada 4 para dar luz verde a 'The Mandalorian and Grogu'. Parece que no fue la mejor de las ideas por parte de Disney, pero al menos en streaming sí va a servir para mantener enganchados a los suscriptores, y puede que más de uno haya aprovechado la ocasión para darse de alta.

Con un 60% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, también queda claro que la prensa especializada no quedó muy satisfecha con ella, pues se sitúa como una de las películas de Star Wars peor valoradas por la crítica. Al menos le queda el consuelo de que supera a 'El ascenso de Skywalker', la entrega inmediatamente anterior...

Ahora la verdadera prueba de fuego será ver cómo se mantiene en Disney+, pues ha llegado a la plataforma pocos días después que 'El diablo viste de Prada 2'. Obviamente, 'The Mandalorian and Grogu' ha destronado a la comedia liderada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, pero tampoco me sorprendería tanto que la cosa cambiase durante los próximos días...

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