"La volví a ver hace poco y todavía se mantiene muy bien". Según Clint Eastwood, este es el western protagonizado por él favorito del público

Clint Eastwood siente aprecio hacia todas las películas en las que ha participado a lo largo de los años, pero hay una cantidad muy reducida de títulos que ocupa un lugar especial en su corazón. Uno de ellos es 'El fuera de la ley' ('The Outlaw Josey Wales'), un western bastante reputado, pero que en su momento protagonizó una agria polémica por la decisión de Eastwood de despedir a su director original para acabar ocupándose él mismo de la puesta en escena.

'El fuera de la ley' cuenta la historia de Josey Wales, un apacible granjero cuya vida sufre un vuelco cuando su familia es asesinada en plena Guerra Civil de los Estados Unidos. Eso le hace pasar a la acción y convertirse en un fugitivo muy buscado, incluso cuando la contienda llega a su fin y él se niega a reconocerlo...

Estrenada en 1976, 'El fuera de la ley' fue un gran éxito comercial -solamente en Estados Unidos recaudó más de 31 millones de dólares cuando había costado solamente 3 millones-, lo que acabó llevando a que 10 años más tarde se estrenada una secuela bastante olvidada en la actualidad. Algo lógico si tenemos en cuenta que Eastwood ni siquiera participa en ella y que además es una película bastante floja...

El propio Eastwood hizo una confesión bastante curiosa sobre ella en Empire, donde aseguró que "cuando la gente me para por la calle, suele ser por 'El fuera de la ley'. Parece que les gusta esa película. La volví a ver hace poco y todavía se mantiene muy bien".

"El primer guion que realmente me gustó"

Además, aclara que su fecha de estreno marcó el propio mensaje de la película, pues llegó poco después de la derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam: "Supongo que uno debería saber interpretar las películas, leer en ellas lo que ve, y esta se hizo en la época de Vietnam. La vi como una alegoría, pero trata tanto sobre la Guerra Civil, una de las más sangrientas e impactantes de la historia estadounidense porque enfrentó a estadounidenses contra estadounidenses. Trataba sobre un hombre decepcionado por eso".

Eso llevaba a que la violencia forme parte clave del ADN de 'El fuera de la ley', pero sin que suponga renunciar a un elemento más reflexivo que la convierte en una película bastante especial dentro de la filmografía de Eastwood.

Su impacto es tal que deja una huella imborrable entre el público. De hecho, hasta Morgan Freeman, compañero de Eastwood en 'Sin perdón', para muchos la obra cumbre de este último, llegó a mencionarla como la película de Eastwood por la que siente una debilidad especial: "Me gustan todas las películas con Clint, pero 'El fuera de la ley' es la que no puedo dejar pasar".

Además, Eastwood reconoce que "Los spaghetti westerns tenían un estilo muy particular, llamaron la atención y sin duda me impulsaron, pero 'El fuera de la ley' fue el primer guion que realmente me gustó", en parte porque "también tenía estilo; daba la sensación de que cualquier cosa podía pasar".

Eso sí, la leyenda de Hollywood tampoco quiere alardear demasiado y remata sus palabras sobre 'El fuera de la ley' señalando que "es una película a la que tengo cariño". Y si queréis comprar por vosotros mismos si Eastwood exagera o no, ahora mismo la tenéis disponible en Movistar Plus.

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