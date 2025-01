Casi nadie sabe que una de las mejores películas de Clint Eastwood tuvo secuela con otro actor. Un desastre absoluto de western que nunca debió existir

Clint Eastwood no ha hecho demasiadas secuelas a lo de su carrera, pero después del estreno de 'El fuera de la ley' en 1976 se habló mucho de una posible segunda entrega. De hecho, estaba basada en una novela de la que ese mismo año se publicó su continuación, pero Eastwood perdió el interés en ella. Lo más razonable habría sido dejarla de lado para siempre, pero lo cierto es que 10 años después se estrenaba con otro actor en su lugar.

Menudo desastre

El actor que sustituyó a Eastwood fue Michael Parks ('Red State'), quien además también se encargó de dirigirla. Fue su único trabajo tras las cámaras, y en esta ocasión no podemos hablar de una injusticia y todo lo que nos perdimos porque su fracaso le llevase a centrarse en exclusiva en su carrera interpretativa, ya que es una película que habría sido mejor que nunca existiera.

En España se dio la particularidad de que pese a funcionar a modo de secuela de 'El fuera de la ley, a alguien se le ocurrió que era un genial idea vincularla a otro trabajo por aquel entonces bastante reciente de Eastwood, por lo que en nuestro país recibió el nombre de 'El retorno del jinete pálido'. Si la original podía verse casi como un insulto a Eastwood, en nuestro país quisimos hacerlo por partida doble.

'El retorno del jinete pálido' cuenta la historia de un Josey Wales ya retirado y en paz gracias a que el Gobierno le da por muerto. Sin embargo, la apacible vida que lleva junto a su esposa y su hijo sufre un vuelvo cuando un antiguo conocido visita su rancho le informa de que varios amigos comunes han sido asesinados en México, por lo que decide volver a la acción para vengarse de lo sucedido.

Vapuleada por la crítica e ignorada por el público, 'El retorno del jinete pálido' lleva ya casi 40 años en el olvido, y no cuesta entender el motivo. De todas formas, si queréis comprobarlo por vosotros mismos, tenéis la película disponible íntegra en YouTube. No llega a los 90 minutos, pero es que al de 5 o quizá menos es probable que ya tenéis ganas de quitarla. Si la queréis a mejor calidad, no os queda otra que comprarla en dvd, porque no está disponible en streaming y tampoco para alquilar o comprar en formato digital.

