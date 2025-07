'My Dress-Up Darling' no es la romcom más popular del verano. Otro anime romántico ya la ha superado pero Netflix aún no nos deja verlo

Esta temporada de verano de 2025 viene bastante interesante en cuanto a comedias románticas, aunque sin duda una de las más esperadas era la segunda temporada de 'My Dress-Up Darling'.

Y es que aunque este trimestre venía bastante cargadito de romance, al final el anime romántico que está petándolo entre los fans es 'La nobleza de las flores' ('The Fragrant Flower Blooms with Dignity' o 'Kaoru Hana wa Rin to Saku'). ¿El problema? Que no podremos verla en Netflix hasta dentro de unos meses.

Una de opuestos

'La nobleza de las flores', como se conoce en España el manga de Saka Mikami, sigue a Rintarō Tsumugi, quien asiste a una escuela para chicos problemáticos, y a Kaoruko Waguri, una estudiante de una prestigiosa escuela para señoritas. Curiosamente y a pesar de lo diferentes que son, sus escuelas son vecinas y tan solo las separa un muro. Y cuando Rintarō y Kaoruko se conocen desafían todos los prejuicios preconcebidos que tenían.

CloverWorks, también el estudio de 'My Dress-Up Darling', 'Bocchi the Rock!' y uno de los responsables de 'Spy x Family', se está encargando de la adaptación a anime que empezó a estrenarse el 6 de julio. Desde entonces, 'La nobleza de las flores' se ha ido ganando a los fans de las comedias románticas y ya es la romcom mejor valorada de la temporada en MyAnimeList.

En el momento de escribir este artículo, 'La nobleza de las flores' cuenta con una puntuación de 8,80 frente al 8,44 de 'My Dress-Up Darling', el 8,41 de 'Rascal Does Not Dream of Santa Claus' o el 8,21 de 'Call of the Night'. También en IMDb, 'La nobleza de las flores' disfruta de una puntuación de 8,9 sobre 10, por encima de las otras series.

Ahora bien, a pesar de que era uno de los estrenos más esperados del verano para muchos fans, Netflix no está emitiendo 'La nobleza de las flores en simulcast como 'Dandadan' o 'Sakamoto Days'. En su lugar, parece todos los episodios llegarán de golpe a la plataforma a partir del 7 de septiembre, como reportan en What's on Netflix.

No es la primera vez que Netflix toma esta estrategia para algunos de los animes que distribuye, porque ya pasó en su momento con 'Shaman King' y aún estamos esperando el estreno del remake de 'Yaiba'. Pero teniendo en cuenta el éxito online que está amasando 'La nobleza de las flores', quizás se han perdido una oportunidad de oro.

