No llega a 5 horas y es encantadora: así es el divertido anime con mucho ritmo que se ha comido a 'Chainsaw Man' y 'Boku no Hero Academia' esta temporada

Este otoño venía cargadísimo de estrenos muy, muy esperados, sobre todo con varios grandes animes que lanzaban temporadas nuevas y algunas novedades que ya habían arrasado como manga y teníamos muchas ganas de ver en formato animado.

Pues entre titulazos mayúsculos como 'Boku no Hero Academia', 'Bleach: Thousand-Year Blood War' o 'Chainsaw Man', la serie que se ha llevado el gato al agua en cuanto a populridad durante el otoño ha sido 'Bocchi the Rock!', un slice of life sobre unas adolescentes que montan su propio grupo de rock.

Afinando la guitarra

Nuestra protagonista es Hitori Gotō, quien es extremadamente introvertida y nunca ha tenido amigos. Un día empieza a tocar la guitarra con el sueño de formar su propia banda y así hacer un grupo de amigos, y aunque es relativamente famosa en internet nunca se ha decidido a dar el gran paso más allá de su habitación.

Las cosas cambian cuando conoce a Nijika Ijichi, una chica de su edad que toca la batería y busca guitarrista para su grupo. Al principio Hitori no está muy por la labor, pero entre Nijika y la bajista Ryō Yamada consiguen convencerla para que actúe con ellas.

'Bocchi the Rock!' no plantea grandes novedades en el frente, partiendo de una base que ya tenemos un poquito manida de un protagonista al que no se le da muy bien socializar (hola, Komi-san). Pero aún así, es un anime divertido y ligero que consigue llevar los golpes de comedia hasta el extremo, e incluso estirando todo lo que puede los momentos más patéticos.

La serie tiene un arranque muy normal, introduciéndonos a sus personajes y con un tono muy cuqui. Que aunque se mantiene durante toda la temporada, también nos muestra poco a poco cómo Hitori no es la única con neuras en el grupo y consigue darnos un retrato bastante fiel del lado más goblin y realista de lo que es ser una adolescente.

No solo eso, si no que efectivamente los golpes de comedia están muy bien medidos, e incluso se exageran todavía más al cambiar completamente de estilo de dibujo, con algunas escenas realizadas en animación stop-motion o con elementos de acción real.

Sí que es cierto que el estilo visual no es para todo el mundo, y francamente menos mal que los personajes tienen diferentes colores y peinados porque caemos demasiado en que todos los personajes tienen la misma cara y parece que tienen catorce años, hasta los adultos. Pero una vez superas esta barrera y te cuelas en la historia, el estilo casa muy bien con el tono ligero de todo el anime.

Todo este batiburrillos de estilos le da un carácter muy personal a 'Bocchi the Rock!', que aunque no tiene una animación estelar para echar cohetes, es muy resultona y se luce bastante más durante las actuaciones musicales.

Si os gusta la música, y en especial el rock japonés, la serie está llena de referencias a grupos y estilos, y se nota muchísimo el amor por el género a través de cómo se expresan y se mueven los personajes, y por supuesto a través de cómo crean sus propias canciones. Durante toda la serie tenemos varios temazos, y más de uno se te terminan metiendo en la cabeza durante horas.

Gracias a todo esto, 'Bocchi the Rock!' se ha situado muchas semanas en lo más alto de la lista de series más populares en las encuestas, por delante incluso de los grandes animes de acción de la temporada. De hecho en la web japonesa Anime! Anime! directamente ha sido votado como el mejor anime de la temporada de otoño sobrepasando a 'Chainsaw Man' o 'Blue Lock', especialmente tras su último capítulo.

Y honestamente, no es de extrañar. No es la serie mejor animada que se ha estrenado en 2022, pero tiene un tono ligero, encantador y esperanzador, con muchas dosis de humor que te ponen de buen humor cuando más lo necesitas.

Por ahora la serie consta de 12 episodios y se puede ver al completo a través de Crunchyroll. El manga de Aki Hamaji consta de 5 volúmenes y sigue en publicación, aunque el anime casi, casi ha alcanzado al material original, por lo que quizás tengamos que esperar un poquito más hasta que CloverWorks se decida a seguir con nuevos capítulos.