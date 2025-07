Park Chan-wook se rodea de estrellas para su nueva película, y tiene todo el potencial para convertirse en uno de los bombazos de 2025

Si vuelve Park Chan-wook, vuelve el mejor cine que podamos llevarnos a las retinas. Tres años después de su espléndida 'Decision to leave' y tras una larga temporada dedicado a la televisión con las miniseries 'La chica del tambor' y 'El simpatizante' —su anterior largometraje, 'La doncella', data de 2016—, el surcoreano vuelve a la carga con un thriller que posee todos los ingredientes necesarios para ser uno de los grandes títulos de 2025.

Park muy bien rodeado

'No Other Choice' ha sido el título elegido por el de Seul para adaptar 'The Ax', la novela de terror firmada por Donald E. Westlake que ya fue trasladada a la gran pantalla en 2005 por Costa-Gavras en 'Arcadia', en una película que sólo ha necesitado un escueto teaser con una duración inferior al minuto para convertirse en uno de los principales reclamos de la programación del inminente Festival de Venecia.

Además de por el magnetismo visual tan propio de Park, si algo destaca es un reparto espectacular encabezado por dos de las grandes estrellas del país asiático: un Lee Byung-hun que se convirtió en ídolo internacional gracias a su participación en 'El juego del calamar' y una Son Ye-jin que, personalmente, me robó el corazón en el genialísimo k-drama 'Crash Landing on You' tras una larga carrera en hitazos con cierto calado en occidente como 'La torre' o ' The Negotiation'.

Ahora bien, ¿qué nos depara 'No Other Choice' en términos argumentales? Básicamente, el largometraje sigue a Man-su —Lee—, un hombre de mediana edad que se embarca en una búsqueda desesperada de empleo tras ser despedido de forma inesperada de la empresa papelera donde trabajó durante 25 años, lo que lo lleva a tomar una decisión extrema. Con esta premisa, pocas dudas hay de que el bueno de Chan-wook puede sacar oro.

Por el momento, la estrategia de distribución está en el aire en lo que respecta a fechas, pero ha trascendido que Neon ha adquirido los derechos de distribución en EE.UU. y Canada y que la gente de MUBI ha hecho lo propio en España, Latinoamérica y otros mercados. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

