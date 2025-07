El tráiler de 'Avatar 3' es espectacular, pero James Cameron quiere que pagues para verlo

Una de las películas más esperadas de 2025 es 'Avatar 3', nueva entrega de la famosa saga de ciencia ficción de James Cameron. La información que teníamos sobre ella hasta ahora era bastante reducida, pero eso ha cambiado esta misma semana. Primero con el lanzamiento del cartel centrado en Varang, el nuevo personaje interpretado por Oona Chaplin, y luego por la llegada de su espectacular tráiler. Eso sí, Cameron quiere que pagues para poder verlo antes que nadie.

La cuestión es que el primer tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza' podrá verse por ahora en exclusiva en cines durante los pases en cines de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos'. Una buena forma por parte de Disney de dar un empujón al nuevo largometraje de Marvel, siguiendo así de paso el ejemplo de 'La odisea', pues el primer adelanto de la esperada película de Christopher Nolan se lanzó junto al estreno de 'Superman'.

Lo visual por encima del resto

Por mi parte ya he tenido la oportunidad de ver el tráiler de 'Avatar 3' durante el pase de prensa de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' y una cosa que queda clara en el mismo es que Cameron no ha querido contarnos aún demasiado sobre la historia de 'Fuego y ceniza'. De hecho, apenas habrá seis o siete frases en total, todas ellas encaminadas a subrayar aún más su apuesta decidida por la intensidad -algo especialmente claro en el momento en el que Jake dice a Neytiri que no puede seguir viviendo guiada por el odio-.

Cameron ha apostado aquí por centrarse en el componente de espectáculo visual de la película, algo perfectamente lógico teniendo en cuenta la saga a la que pertenece. Eso también supone que va a disfrutarse mucho más en pantalla grande que visto en casa, pues la compresión de cualquier servicio de vídeo como YouTube o Dailymotion va a afectar en mayor o menor medida al resultado final. Más allá de eso, he de confesar que tampoco me ha entusiasmado...

Por ahora se desconoce cuándo tiene pensado Disney lanzar online el tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza', pero imagino que tampoco tardará mucho. A fin de cuentas, la película se estrena en cines el próximo 19 de diciembre.

