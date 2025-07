La salida de Pauley Perrette de 'NCIS', explicada: "Me aterra Mark Harmon"

Con series tan largas cómo 'Navy: Investigación criminal' (NCIS) es bastante habitual que los protagonistas entren y salgan... y uno de los grandes abandonos del veterano procedimental fue el de Pauley Perrette, la gótica forense Abby. En 2017 anunció su salida de la serie. Si bien en apariencia fue una marcha pacífica, poco después trascendió que había habido toda una serie de tensiones entre ella y el protagonista, Mark Harmon.

Tanto es así que durante la temporada 15, la última para Perrette, empezaron a rodar separados tanto Harmon como la actriz. Algo similar a lo que pasó en 'The Good Wife' con Julianne Margulies y Archie Panjabi. Si bien ese último episodio mostraba flashbacks de la relación paternofilial entre Gibbs y Abby, estos no aparecían juntos. Al final de 'Two Steps Back' (15x22), tras recuperarse de un disparo, la forense parte a Londres.

Perro Harmon

Todo por un perro. En 2016 TMZ informó de un grave incidente en el set del rodaje. El perro de Mark Harmon mordió a un miembro del equipo de la serie, que tuvo que recibir varios puntos de sutura (16 según fuentes). Si bien desde producción intentaron que todo quedase en agua pasada, la presencia del animal generó bastante tensión entre miembros de la producción.

Una incómoda presencia también para Pauley Perrette que veía cómo a la gente le daba miedo el hablar ya que Harmon no solo era protagonista, también productor ejecutivo y, por tanto, jefe. Según medios como RadarOnline, cuando la actriz protestó al respecto los de arriba se negaron a ceder. Así que las cosas escalaron hasta el punto de ser "el perro o yo". Como podéis suponer, acabó siendo "el perro"... bueno, Harmon en realidad.

Perrette esperó a la semana después de emitir su episodio final de 'NCIS' para abrir el melón sobre su marcha. Desmintiendo rumores e historias falsas, la actriz apuntaba implícitamente a Harmon:

«Hay una "máquina" manteniéndome callada y contando historias FALSAS sobre mí. Una máquina de publicidad muy rica y muy poderosa. Sin moral, sin obligación a la verdad y yo me he quedado aquí, leyendo las mentiras, intentando proteger a mi equipo. Intentando permanecer en calma. Él lo hizo.»

No fue el único post al respecto: la actriz habla directamente de bullying y de que «nada merece poner en riesgo tu seguridad». Y en posts ya eliminados asegura haber sido «agredida físicamente por decir no».

Pero la situación siguió en el tiempo, tanto que al año siguiente respondió tajante a los fans que pedían su regreso a la serie: «¡No voy a volver! ¡Jamás! (¿dejad de preguntar, por favor?) Me aterra Harmon y que me ataque. Tengo pesadillas sobre eso.»

