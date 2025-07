'One Piece' quiere aumenta la tripulación de Luffy. Pero en ese barco ya no cabe más gente y creo que ahora mismo sería un gran error

A lo largo de todo 'One Piece' hemos ido viendo cómo Luffy iba recogiendo a todo tipo de almas descarriadas por el camino, demostrándoles que se puede ser feliz y parte de una familia que te aprecia. Y de paso haciéndose con un grupo de piratas formidables que van a estar a su lado contra viento y marea para ayudarle a convertirse en el Rey de los Piratas.

Ahora bien, Luffy tiene la manga muy ancha a la hora de invitar a gente a la tripulación, incluso aunque sea poco práctico.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del manga de 'One Piece'

¿Y a este dónde lo metemos?

Eiichiro Oda por fin nos ha llevado a Elbaf en el arco más reciente de 'One Piece'. Y entre otras muchas cosas, por fin hemos conocido al príncipe Loki, del que llevamos oyendo hablar desde que entramos en el Nuevo Mundo. La historia de Loki tiene mucha tela y aún estamos descubriendo más de él, pero en el capítulo 1152 Luffy nos sorprendió invitando a Loki a unirse a su tripulación.

Tengo que admitir que tiene sentido que Loki se uniera al grupo de Luffy, porque le vendría de miedo tener un gigante entre sus filas. Además, Loki es un guerrero poderosísimo y un rebelde... Pero también plantea un problema de logística.

De entrada, como Zoro y Sanji plantean: ¿dónde lo metemos? Por una vez los dos están de acuerdo en que no hay espacio para Loki en el Thousand Sunny (y que además a saber cuánto come y cómo lo alimentamos), pero también creo que sería un gran problema para la escala de poder de la tripulación porque Loki no tardaría en superarlos.

Y es que en realidad creo que añadir más miembros a la tripulación no es buena idea, porque a 'One Piece' ya la cuesta equilibrar a los que tenemos. La tripulación de Luffy ya es bastante numerosa, y según sigue creciendo (y aparecen más y más aliados en la serie), menos protagonismo tiene todo el mundo.

Sí, Luffy, Zoro y Sanji siguen teniendo siempre sus momentazos para lucirse. Pero Robin, Franky, Brook, Nami, Usopp y Chopper, e incluso Jinbe, apenas disfrutan de protagonismo y a menudo Oda tiene que recurrir a fragmentar el grupo para poder dar a cada personaje algo que hacer.

Aunque según avanza la historia sus aportaciones e incluso líneas de diálogo cada vez parecen más anecdóticas. Porque recordemos que muchos esperaban que Elbaf fuera la gran oportunidad de Usopp para lucirse y tener su gran arco de personaje, y aún estamos pendiente de que esto ocurra.

Además, Loki se ha declarado en contra de estar a las órdenes de Luffy, con lo que no respetaría la autoridad de su capitán y podría causar problemas. Y es que por ahora Loki se nos ha planteado como un reflejo de Luffy, con lo que quizás no sería el más adecuado para unirse a los Sombrero de Paja.

No hay que cerrarse del todo

Ahora bien, en el pasado Luffy ya dejó claro que quería tener una tripulación grande formada por unos diez piratas, así que todavía es muy posible que se una algún miembro más. No habría que descartar que los Sombrero de Paja crezcan un poco más, pero lo cierto es que hay otros candidatos que encajan en el Thousand Sunny mucho mejor que Loki.

Momonosuke y Carrot son considerados por muchos fans como miembros honoríficos de los Sombrero de Paja. Pero si alguien tiene que unirse al grupo creo que Nefertari Vivi sería la opción más indicada, ya que en su momento formó parte de la tripulación y Luffy y compañía prometieron volver a reunirse con ella.

No solo eso, sino que Vivi ha vuelto a ser muy relevante en los arcos recientes y ya sabemos que su antepasada Lili tiene relación con Imu, con lo que creo que Vivi jugará un papel importante hacia el final de la historia.

Esto no significa que Loki no pueda convertirse en un gran aliado de Luffy y luchar junto a los Sombrero de Paja. Si el gran mural de Elbaf termina siendo profético, los gigantes serán clave en la batalla final contra Imu y el Gobierno Mundial. Además, no podemos olvidarnos de la flota de piratas leales a Luffy, en la que sin duda habría espacio para Loki y más gigantes llegado el momento.

Así que, aunque en el Thousand Sunny no haya espacio físico ni metafórico para Loki, creo que puede ser un aliado imprescindible de cara al futuro. Pero que no siga creciendo más el grupo, que ya vamos un poco apretados.

