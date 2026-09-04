La temporada 4 de 'Ted Lasso' está corrigiendo uno de los mayores errores que cometió el entrenador. Creo que refleja muy bien la evolución del personaje

La cuarta temporada de 'Ted Lasso' está recuperando algunos conflictos que ya hemos visto en el AFC Richmond, pero lo está haciendo marcando una diferencia importante: que Ted no parece dispuesto a cometer los mismos errores. El regreso de Jason Sudeikis como protagonista ha traído consigo el lanzamiento del equipo femenino del Richmond y, con él, a una nueva generación de personajes que están empezando a encontrar su lugar dentro del club.

Entre ellos está Alice Chilton (Tanya Reynolds), una asistente del entrenador con mucho carácter que al principio parecía destinada a convertirse en una especie de Roy Kent. Sin embargo, el quinto episodio de la temporada ha dejado claro que su trayectoria tiene mucho más en común con la de Nate Shelley (Nick Mohammed), especialmente por la manera en que convierte sus frustraciones personales y profesionales en una actitud cada vez más agresiva. La diferencia es que Ted ya conoce las señales de alarma.

Siguiendo los pasos de Nate Shelley

Los espectadores conocieron a Alice Chilton en el segundo episodio de la temporada, cuando decidió abandonar el equipo después de no conseguir el puesto de entrenadora principal del conjunto femenino. Pero Ted logró convencerla justo a tiempo para que se quedase. Desde entonces, Chilton ha construido una buena relación tanto con Ted como con el entrenador Beard (Brendan Hunt), y también ha demostrado tener empatía cuando una de las jugadoras sufre una lesión. Pero es tan exigente que ha empezado a generar problemas, especialmente con Gemma (Abbie Hern), una antigua compañera de equipo que llegó a apartarse temporalmente del fútbol debido a las duras críticas de Chilton.

El problema es que Alice no parece entender qué significa formar parte del Richmond. Mientras Ted intenta crear un ambiente positivo, inclusivo y centrado en el crecimiento de las jugadoras, ella se muestra cada vez más frustrada al comprobar que no recibe la misma atención que sus compañeros. En el quinto episodio, su irritación va a más cuando descubre que las jugadoras están especialmente interesadas en la vida personal de Ted, algo que parece hacerle sentirse todavía más desplazada. Y la tensión termina explotando durante un entrenamiento.

Y es aquí donde la historia empieza a recordarnos a la de Nate Shelley. Durante las primeras temporadas, Nate pasó de ser un tímido encargado del material deportivo a convertirse en entrenador asistente gracias a la confianza que Ted depositó en él. Pero esa confianza terminó transformándose en resentimiento cuando Nate empezó a sentirse ignorado y poco valorado. Su creciente inseguridad acabó convirtiéndose en arrogancia y crueldad hacia quienes tenían menos poder que él, mientras buscaba desesperadamente la aprobación de personas como Ted, Rupert o sus propios padres.

La tercera temporada intentó acelerar el proceso de redención de Nate y aunque volvió como el entrenador del equipo rival de Rupert, seguía dependiendo de la aprobación externa y luchando contra sus propias inseguridades. Al final, abandonó ese camino y recuperó la relación con Ted. Alice todavía no ha llegado ni de lejos a ese extremo, pero comparte con Nate el mismo punto de partida.

La gran diferencia es que Ted parece haber aprendido de lo ocurrido con Nate. En lugar de esperar a que Alice termine completamente descontrolada para preguntarse qué ha fallado, decide intervenir cuando todavía está a tiempo y le suspende durante un partido. Puede parecer una decisión poco propia del Ted de las primeras temporadas, pero precisamente ahí está la evolución del personaje: sigue queriendo ayudar a la gente, pero ahora entiende que ser amable no significa permitir que alguien haga daño a los demás.

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