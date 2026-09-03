2027 va a ser un año explosivo para el anime en pantalla grande. Estas 5 películas prometen reventar la taquilla y atraer a una legión de fans a los cines

Si pensábamos que 2025 había sido un año increíble para las películas de anime entre los chorrocientos récords de recaudación de 'Kimetsu no Yaiba' y la admirable taquilla que se ha marcado 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'... Pues espérate, que 2027 no se quiere quedar atrás.

El año que viene se nos va a juntar una cartelera tremenda. Aunque hay que decir que, por un lado, es bastante triste que los mayores estrenos vengan de la mano de grandes franquicias en lugar de películas originales, pero sí que es cierto que se reafirma una vez más cómo ha cambiado de rápido el panorama del anime.

Las mayores franquicias del momento no se quieren perder su oportunidad de lucirse en pantalla grande. Y, lo que es más, han aprendido la lección para pasar por los cines con películas canon que continúan la historia de sus series en lugar de aventuras secundarias, el elemento perfecto para atraer a las masas a la taquilla.

The Apothecary Diaries: The Deceased Empress' Treasure

Vale, técnicamente la película de 'The Apothecary Diaries' se estrena en Japón el próximo 11 de diciembre. Pero teniendo en cuenta los tiempos de estreno, es más que probable que a nivel internacional 'The Deceased Empress' Treasure' se estrene nos empiece a llegar ya en 2027.

El anime estrella de Japón salta a la gran pantalla con su primera película, y viendo el éxito que ya cosecha el manga y la serie, esta aventura original de Maomao y Jinshi está llamada a ser un auténtico bombazo.

Haikyuu!! vs. The Little Giant

'Haikyuu!! La batalla del basurero' se estrenó en 2024 para continuar la historia tras la cuarta temporada de la serie. Desde entonces seguimos esperando el siguiente partido del Karasuno, que llegará en una nueva película titulada 'Haikyuu!! vs. The Little Giant'.

En este caso, nos seguimos jugando el campeonato de primavera en un partido contra el Kamomedai. Y lo que es más: Shoyo Hinata y Korai Hoshiumi se juegan el título del nuevo Pequeño Gigante.

Solo Leveling: Beyond the System

La tercera temporada de 'Solo Leveling' todavía sigue en el limbo, aunque en 2027 regresa Sung Jinwoo con el evento más importante del anime hasta la fecha: su propia película.

Solo Leveling: Beyond the System' continuará directamente los eventos del anime, justo donde nos dejó la segunda temporada de la serie. Se espera que sirva de puente para las futuras temporadas, y viendo el éxito que ya ha amasado la serie, lo nuevo de 'Solo Leveling' está llamado a reventar la taquilla a nivel internacional.

One Piece Film: God Valley

Tomando notas de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', en Toei no se han querido quedar atrás y para el año que viene nos traen un bombazo tremendamente esperado por los fans de Luffy. El ansiado Incidente de God Valley tendrá su propia película con 'One Piece Film: God Valley'.

Un flashback en el que se revelan algunos de los mayores secretos de la historia, protagonizado por Gol D. Roger, Monkey D. Garp y el mismísimo Rocks D. Xebec. Un gran evento cinematográfico que se estrena en verano de 2027 y promete arrasar con todo.

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita 2

Aunque quizás el mayor competidor que puede tener 'One Piece' en 2027 es la segunda parte de 'La fortaleza infinita'. El final de 'Kimetsu no Yaiba' llegará en forma de trilogía para cines y la primera entrega ya se ha convertido en la película de anime más taquillera de todos los tiempos.

Los últimos informes de la industria apuntan a que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita 2' se estrenará en algún momento de 2027, lo que nos podría dar un absoluto duelo de titanes entre Luffy y Tanjiro y marcar un huevo hito para el anime en cines... Además de por fin resolvernos el tremendo cliffhanger con el que nos quedamos en la película anterior, ¡que ya nos vale!

En Espinof | Las mejores 13 películas de anime de los últimos años que puedes ver en streaming en 2026

En Espinof | 'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming