Hoy en Prime Video, una de las mejores películas de acción de todos los tiempos con una tensión increíble de principio a fin

Todo director que ha pretendido hacer algo en términos de acción le debe algo a John Frankenheimer. Incluso aunque los que citan a un director o blockbuster posterior, estos acaban modelados por la eficacia y contundencia de alguien que llevó el thriller a cotas magistrales en películas como ‘El tren’ (’The Train’).

La acción sale a su hora

Contexto bélico de Segunda Guerra Mundial, un plan bien urdido, varios vagones de trenes pasando por las vías y Burt Lancaster de protagonista. Con esos buenos ingredientes Frankenheimer crea una obra maestra que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video y también en Filmin.

Los nazis tienen control de París y de un montón de obras de arte que esconden por considerar “degeneradas”. El coronel Franz Von Waldheim, consciente de su valor, quiere llevárselas a Alemania antes de que la resistencia francesa y los aliados se den cuenta de su plan y lo detengan.

Una historia en cierto modo elemental convertida en fascinante gracias a puro procedimiento, profesionalidad y garra en el lenguaje audiovisual. Frankenheimer se ganó aquí ser considerado uno de los mejores directores de thriller de todos los tiempos por su manera de elevar la tensión de una manera que equilibra elegancia y brutalidad primitiva.

Hay humanidad en su faceta más urgente, una cualidad que un director como él nunca descuidaba mientras elaboraba momentos de puro ritmo. La acción, planificada y ejecutada a nivel magistral, tiene siempre perspectiva e intención que involucra de lleno al espectador en lo que persiguen los personajes.

Es lo que engrandece el suspense de ‘El tren’, y un gran alegato a cómo el cine brilla más por cómo aborda las historias que por las historias en sí. El oficio de Frankenheimer en supremo, cómo iba mostrando repetidamente durante esta década, pero aquí alcanza sus cotas más gloriosas.

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