Los 6 mejores animes que se pueden ver en HBO Max. Batman Ninja, Shinichiro Watanabe con su ciencia ficción, y buenas dosis de horror e isekai

El anime ha pasado de ser una molestia o minoría para unos cuantos fans a un pastel muy jugosito al que todas las plataformas le quieren ir hincando el diente. Tenemos algunos servicios dedicados como Crunchyroll y AnimeBox, pero las plataformas más mainstream no se quieren perder la oportunidad de ir labrando su propio catálogo de anime.

Poquito a poco HBO Max también ha ido metiendo la cabeza en el terreno de la animación japonesa, sobre todo con incursiones de grandes franquicias. Y aunque aún tiene un catálogo muy escueto sí que podemos encontrar varias producciones muy curiosas que han ido llegando en los últimos años de la mano de Adult Swim y Toonami.

Lazarus

Sin duda 'Lazarus' ha sido el proyecto de anime más ambicioso hasta la fecha que hemos podido ver en HBO Max. Una colaboración entre Shinichiro Watanabe, el creador de 'Cowboy Bebop' o 'Samurai Champloo', el estudio MAPPA y Chad Stahelski, el director de 'John Wick',. Una nueva producción de ciencia ficción con una búsqueda a contrarreloj.

'Lazarus' nos lleva al año 2055, en el que se han curado todas las enfermedades gracias a un fármaco milagroso. Sin embargo, el creador de este medicamento reaparece tras años desaparecido y anuncia que aquellos que lo hayan consumido morirán en menos de tres años.

Ninja Kamui

El director de la primera temporada de 'Jujutsu Kaisen' cambió de registro con un anime original con el que de paso inauguraba su nuevo estudio, E&H Production. Aquí cambiamos a los hechiceros por ninjas, en un batiburrillo de acción y fantasía en una historia contenida de apenas 13 episodios.

Una suerte de 'John Wick' con ninjas, tenemos a Joe Higan, quien vive una vida pacífica con su familia en la América rural. Pero su pasado vuelve para alcanzarle cuando unos asesinos destruyen la vida que ha construido y Joe tiene que retomar su antigua identidad para vengarse.

Rick y Morty: El anime

'Rick y Morty' ya había tenido alguna incursión en el mundo del anime con capítulso especiales, pero en 2024 se estrenó una serie en toda regla: 'Rick y Morty: El anime'. Un spin-off limitado de 10 episodios, ambientada justo entre la quinta y la sexta temporada de la serie principal pero que podemos seguir por nuestra propia cuenta y riesgo.

Sigue las aventuras de Rick y su nieto Morty, con viajes interdimensionales en una realidad alternativa. Aunque en este caso cuenta con un estilo único y la dirección de Takashi Sano para dar su propio toque a la serie.

Escuadrón Suicida Isekai

Siguiendo con las grandes franquicias llegamos a 'Escuadrón Suicida Isekai'. Porque en DC se han querido meter de cabeza en el mundo del anime y nos dejaron esta serie tremendamente mamarracha y disfrutable si somos fans de este grupo de patibularios sin filtros.

En este caso, el grupo formado por Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Clayface y Peacemaker es transportado a un mundo de fantasía con orcos, dragones y otras criaturas como en un buen isekai de manual. Allí se encuentran con un conflicto abierto entre dos naciones, y pronto deben decidir a qué bando se unen.

Batman Ninja vs. Yakuza League

En 2018 se estrenó la genial 'Batman Ninja', que llevaba al Caballero Oscuro y otros habitantes icónicos de Gotham al Japón Feudal. La película tuvo piernas y se ha convertido en una pieza de culto, en HBO Max tenemos disponible una suerte de secuela estrenada en 2025 para explorar más este universo.

'Batman Ninja vs. Yakuza League' da justo lo que promete, a Batman y sus aliados dejándose los cuernos para proteger su ciudad de una invasión de yakuzas. Mucha acción, viajes en el tiempo y el toque único de Kamikaze Douga.

Uzumaki

Tras muchos años intentando acertar con una adaptación a anime de la obra de Junji Ito, 'Uzumaki' parecía que por fin había llegado para arrasar con todo. Nos dejó un primer episodio de una calidad excepcional que siempre merece la pena reivindicar, aunque por desgracia los problemas de producción del anime lo hundieron sin remedio a media emisión.

Si aún así queremos darle una oportunidad, tenemos un fascinante relato de terror y suspense ambientado en un pequeño pueblo japonés. Todo comienza cuando aparecen unas misteriosas espirales que consumen a sus habitantes más allá de una simple obsesión.

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