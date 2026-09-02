Últimos días para ver en Netflix una de las películas más míticas de los 90. Todo un clásico que mezcla deporte y animación

Por mucho que pasen los años, 'Space Jam' seguirá siendo una de esas películas que siguen teniendo algo imposible de sustituir. Estrenada en 1996, fue capaz de reunir a Michael Jordan con Bugs Bunny, el Pato Lucas y el resto de los Looney Tunes en una mezcla de imagen real y animación que convirtió un partido de baloncesto en una aventura completamente disparatada.

Puede que vista hoy resulte tremendamente noventera, pero precisamente ahí está su encanto, en que nunca ha dejado de ser una película sencilla, divertida y sin demasiadas pretensiones, perfecta para dejarse llevar durante poco más de hora y media.

Imposible no quererla

La premisa resume muy bien lo que propone 'Space Jam'. Los Looney Tunes necesitan enfrentarse a unos extraterrestres que han robado las habilidades de varias estrellas de la NBA y, para ganar el partido que decidirá su futuro, recurren nada menos que a Michael Jordan. El jugador, que en aquel momento era una de las mayores estrellas deportivas del planeta, se convierte así en el compañero de equipo de Bugs Bunny y compañía.

La película funciona tan bien porque nunca intenta ser algo que no es. 'Space Jam' abraza completamente el absurdo y combina baloncesto, ciencia ficción, comedia y animación con una ligereza que hace que todo resulte bastante más divertido. No necesita construir una historia especialmente compleja, solo quiere que veamos a Michael Jordan jugando al baloncesto junto a los Looney Tunes y que disfrutemos del espectáculo. Y vaya si lo hacemos.

Además, es muy curioso volver a ella desde la perspectiva actual. El cine familiar ha cambiado muchísimo desde los años 90 y 'Space Jam' forma parte de una época en la que todavía era normal construir una película alrededor de una gran estrella deportiva y unos personajes animados. Su estética, sus efectos digitales y hasta su sentido del humor son hijos de su tiempo, pero forman parte del encanto de una película que no hace de ellos un problema.

Por otro lado, Michael Jordan tampoco necesita demostrar que es un actor extraordinario para que la receta funcione. Su presencia es precisamente una de las claves del experimento: una superestrella del deporte entrando en el universo de los Looney Tunes y aceptando todas las situaciones absurdas que eso implica. Y a su alrededor, Bugs Bunny, el Pato Lucas y compañía hacen de cada escena un pequeño festival de caos.

Por eso creo que hay que reivindicar 'Space Jam', pasen los años que pasen y aunque ya no la veamos con los mismos ojos que cuando éramos pequeños. No es una película perfecta ni busca serlo, pero tiene una energía muy particular y, sobre todo, una capacidad enorme para despertar la nostalgia que buscas durante un ratito.

Eso sí, no conviene dejar para otro momento el volver a verla, porque Netflix la borra del catálogo el próximo 5 de septiembre junto a su secuela, 'Space Jam: Nuevas leyendas'.

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