El último episodio de 'Linternas' tiene un guiño a un villano de Batman que solo los muy fan pillarán. Y no es la única conexión de la serie con el superhéroe

Una de las cosas que más nos gustan de los universos compartidos de IPs es que los fans estamos como locos cada vez que aparecen referencias a otros personajes del mismo universo. Y con la serie de 'Linternas' no es ninguna excepción ya que en el último episodio hemos visto un guiñazo a Batman (y no es el único).

En lo que, John Stewart, el personaje interpretado por Aaron Pierre pasea por el abandonado centro comercial, vemos el cartel de una tienda de cosméticos: Janus Cosmetics. Si bien a los más "novatos" en el mundo de DC quizás no le diga nada, estamos ante toda una referencia al origen de uno de los villanos de la repleta galería de Batman: Máscara negra (Black Mask).

Máscara no tan cosmética

Creado por Doug Moench y Tom Mandrake en 1985, Roman Sionis es el heredero de una familia poderosa de Gotham, de estas que rivalizaban con los Wayne. Sin embargo, no gozaba de las aptitudes empresariales de su padre y llevó la empresa familiar a la ruina con su obsesión de sacar adelante y sin probar unas máscaras cosméticas, desfigurando de esta manera la cara de una cantidad imponente de mujeres.

No voy a entrar en pormenores, pero esto, traumas del pasado y un fortuito evento de la naturaleza, formaron parte de un "renacimiento" de Sionis como Máscara Negra, un villano con una cruzada personal contra Bruce Wayne (le rescató la empresa) y cuya máscara (que la hizo del ataúd de su padre) se le quedó adherida a la cara en un enfrentamiento con Batman.

En el audiovisual no es que sea un personaje que ha tenido demasiado tirón. Quizás la versión más popular sea su aparición en 'Aves de Presa' (Birds of Prey), encarnado por Ewan McGregor. Más recientemente, hemos visto al villano aparecer en 'Batwoman'.

Como digo, no es la única conexión que planta la serie con el superhéroe de Gotham, ya que la sheriff de Rushville asegura ser de la ciudad cuna de Bruce Wayne. Si bien este es un dato que podría ser perfectamente anecdótico, la relación del personaje interpretado por Kelly Macdonald con el lore de Batman puede ser mayor: aparte de llamarse Kerry Kane –ese es el apellido de soltera de Martha Wayne y la identidad real de Batwoman es Kate Kane—, hablando por teléfono mandó un saludo a Barb, pudiendo hacer referencia a Barbara Gordon.

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