Gal Gadot asegura que DC Studios le vendió la moto antes de cancelar 'Wonder Woman 3' y compara su caso con el de Henry Cavill. "No se gestionó con elegancia"

A finales de la semana pasada, Gal Gadot zanjó finalmente y de forma oficial cuál es su futuro —o, mejor dicho, la ausencia de él— como Wonder Woman tras la extinción del DC Extended Universe. Fue en una entrevista en la que, además de agradecer la oportunidad de haber dado vida a la Mujer Maravilla en la gran pantalla, deseó lo mejor a la actriz que tenga la suerte de recoger su testigo y portar el látigo de la verdad bajo las órdenes de James Gunn y Peter Safran.

Sí hay dos sin tres

Pues bien, en una nueva conversación, esta vez con Josh Howoritz en su podcast Happy Sad Confused, la actriz volvió a tocar el tema para, en esta ocasión, zambullirse en terreno ligeramente pantanoso. Concretamente, en la cancelación de su 'Wonder Woman 3' y en cómo la gente de DC Studios, según afirma, le aseguró que desarrollarían el largometraje junto a ella antes de descartarlo.

Me dijeron algo así como: “Vamos a desarrollarla contigo”. La tercera [de Wonder Woman]. Pero vi cómo se trató a todos los demás, ¿no? La situación de Henry [Cavill] no se gestionó con elegancia, por decirlo suavemente. Lo mismo ocurrió con Patty [Jenkins]. [Eso] no se gestionó con elegancia.

A continuación, Gadot optó por la diplomacia, manifestando que no guarda ningún tipo de rencor y, una vez más, agradeciendo su etapa como el icónico personaje de DC.

Creo que todos somos adultos y que todo está bien. Y ni siquiera se trata de ellos. Están ahí, y están ahí para hacer lo que creen, y todo está bien.

Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de ponerme estas botas y de que el personaje fuera tan aclamado y de haber sido la intérprete en ese momento.

¿Suena a algo que podría haber escrito su agente? Totalmente. Pero lo verdaderamente importante es que aún no tenemos un reemplazo oficial para la israelí en el DC Universe —sin el Extended—, con todas las quinielas apuntando a una Adria Arjona que podría debutar como la heroína en 'Man of Tomorrow'; cinta para la que, todo sea dicho, está acreditada con el rol de Máxima. ¿Será una distracción de Gunn? Pronto lo averiguaremos.

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