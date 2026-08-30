'Días del trueno 2' anuncia su fecha de estreno y el fichaje de una compañera de reparto para Tom Cruise de auténtico lujo

Si tenemos en cuenta que 'F1: La película' se las apañó para recaudar 634 millones de dólares en todo el mundo y que, tres años antes —y en pleno escenario pospandémico—, la extraordinaria 'Top Gun: Maverick' cerró su curso cinematográfico como la segunda película más taquillera con unos arrolladores 1 503 millones de dólares, es comprensible que Jerry Bruckheimer haya optado por fusionar sus dos últimos bombazos para su próximo proyecto.

Días de estrellas

Este, cuya existencia descubrimos el mes pasado, vuelve a combinar las conocidas como secuelas legado, el mundo del motor y a Tom Cruise, y no es otro que la largamente rumoreada secuela de 'Días de trueno'; el rip off automovilístico de la 'Top Gun' original que trato de igualar el éxito de su referente de altos vuelos de forma infructuosa pese a contar con su misma estrella protagonista y con Tony Scott de nuevo a los mandos del proyecto.

Pues bien, 36 años después, la factoría Bruckheimer va a dar una nueva oportunidad a la historia del piloto Cole Trickle con una 'Días de trueno 2' que ya tiene su primera imagen oficial y, lo que es más importante, una fecha de estreno que nos lleva directamente a la temporada veraniega 2028. Concretamente, a un 2 de junio que verá el largometraje proyectado en IMAX —se rodará con este formato en mente—, Dolby Cinema y 4DX.

Esta claro que el equipo de la película va a apostar por una experiencia cinematográfica similar a la ofrecida por los dos títulos mencionados al principio de este texto; algo que parece antónimo a la elección de Jonathan Levine para hacerse cargo de la puesta en escena. Y es que su filmografía, en la que figuran títulos como '50/50', 'Casi imposible' o 'Memorias de un zombie adolescente', parece no encajar demasiado bien con el perfil que solemos ver en este tipo de títulos.

Sea como fuere, en un par de años volveremos a ver a Cruise a los mandos de un coche de NASCAR, acompañado por una Anne Hathaway que dará vida a una ingeniera y propietaria de una escudería. Por el momento se desconoce cualquier tipo de detalle sobre la trama y el resto del reparto de 'Días de trueno 2', pero estaremos al corriente del que, sin duda, ya es uno de los potenciales bombazos de su año.

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