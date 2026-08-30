Una de las mejores películas de aventuras de la historia, una joya desatada del cine de ciencia ficción y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de agosto de 2026

En Espinof no podíamos permitir que de agosto de 2026 llegase a su fin sin hacer nuestro ya tradicional repaso a los estrenos imprescindibles de cine en casa de este mes. Los títulos elegidos en esta ocasión son 9, incluyendo tanto cintas que acaban de pasar por cines como grandes clásicos. Y la guinda con una serie de menciones especiales para no dejar fuera algunas novedades muy destacables. ¡Vamos allá!

'Amarga Navidad'

El último trabajo hasta la fecha de Pedro Almodóvar quedó algo eclipsado por el tremendo fenómeno en taquilla de 'Torrente presidente' en nuestro país, pero eso no quita para que sea una película superior a los dos anteriores largometrajes de su director. Parte de ello se debe a volver a mirarse a sí mismo como ya hizo en la excelente 'Dolor y gloria', aunque estando aquí menos inspirado. Por desgracia, las ediciones en formato físico del cine de Almodóvar siempre deja con la sensación de no hacerle justicia en lo referente a los extras, y no estamos ante una excepción a la norma. Su precio de venta recomendado es 21,95 euros

Crítica de 'Amarga Navidad'

'Confidencias de medianoche'

La mítica comedia romántica protagonizado por Rock Hudson y Doris Day sigue manteniendo todo su encanto casi 70 años después de su estreno, por lo que su lanzamiento en 4K es una ocasión de oro para que una nueva generación de espectadores tenga acceso a ella. No esperéis nuevos extras -aunque sí se incluyen los ya existentes-, pero sí una mejora en el apartado audiovisual destacable. Se pone a la venta a un precio de 21,95 euros

'El diablo viste de Prada 2'

Sorprende un poco que una de las películas más taquilleras del año llegue solamente en blu-ray a nuestro país cuando sí sale en 4K en otros mercados, pero bueno, al menos sí se han conservado todos los extras, incluyendo ese audiocomentario con la participación de la directora, la guionista y la responsable de vestuario, en el cual sí que se ofrece material jugoso sobre esta exitosa secuela. Os costará 21,99 euros

Crítica de 'El diablo viste de Prada 2'

'Gunga Din'

Cary Grant, Victor McLaglen y Douglas Fairbanks Jr. encabezan una cinta casi siempre mencionada en las listas de mejores películas de aventuras de todos los tiempos. Eso sí, en alta definición estaba inédita hasta ahora en todo el mundo, por lo que esta edición española de la mano de Divisa es la primera en blu-ray que se comercializa. Todo un logro que hay que aplaudir y saber premiar, pues sale a la venta por 17,99 euros, un precio que seguro más de un coleccionista internacional paga con buen grado para importarla.

'Mars Attacks'

Esta divertida comedia de ciencia ficción de Tim Burton fue un batacazo en cines, pero su popularidad tardó muy poco en dispararse y convertirse en una película de culto. En Warner no ha pasado eso desapercibido y han aprovechado su 30 aniversario para lanzar una alucinante edición en 4K con una edición coleccionista bien repleta de extras físicos -aunque un libreto con textos jugosos se habría agradecido- y un steelbook muy logrado, aunque reconozco que me gusta más el diseño la versión previa en blu-ray que se lanzó en caja metálica.

Lo que sí recordarán muchos es que la versión en blu-ray no incluía extra alguno, pero aquí sí se incluyen dos piezas breves que no llegan a los 20 minutos de duración entre ambas. Eso sí, la featurette '¡Ay! ¡Ay! La estética' es muy recomendable para los que quieran conocer un poco más sobre los detalles detrás del diseño visual de la película -aunque ojalá hubiese durado como mínimo el doble de tiempo, que queda la sensación de quedarse un poco en la superficie-. ¿Su precio? 59,95 euros

Crítica de 'Mars Attacks'

'Michael'

El biopic más taquillero de la historia superó los 1.000 millones de recaudación mundial. Lo curioso es que no cubre para nada toda la vida de su protagonista, lo que ha permitido que ya esté en marcha la segunda parte. A mí la verdad es que no es una película que me haya entusiasmado, pero sí a millones de personas, por lo que la edición limitada en caja metálica por 36,95 euros parece la ideal para ellos.

Eso sí, si os vale con haceros con ella en 4K, también tenéis la edición sencilla por 26,95 euros, donde el contenido es exactamente el mismo. Y es que además de una calidad audiovisual apabullante, también hay una buena cantidad de extras, aunque el único que realmente no os podéis perder es el cómo se hizo de casi una hora de 'Michael' -que ahora mismo podéis ver online aquí-, quizá demasiado celebratorio, pero hay cosas curiosas como cuando hablan un poco sobre las dudas que existían hacia que Jaafar Jackson pudiera estar a la altura

Crítica de 'Michael'

'Mortal Kombat 2'

El fichaje de Karl Urban sirvió para animar una secuela algo inferior a su predecesora y que no tuvo el éxito esperado en cines. Eso no ha impedido que en Warner le hayan dedicado un steelbook con un potente diseño -especialmente rotundo en la parte delantera- para así también conquistar a aquellos que se hacen con películas que quizá no les gusten tanto por ese detalle.

Sí es verdad que los extras saben a poco, pues son todos featurettes de corta duración, por lo que no tienen tiempo para indagar demasiado en nada de lo que hablan. Si tuviera que destacar uno, ese sería 'Combate cuerpo a cuerpo', centrado en las coreografías de las peleas -y que podéis ver gratis online aquí-, uno de los principales reclamos de la función. Por 36,95 euros será vuestro.

Crítica de 'Mortal Kombat 2'

'Pasado de vueltas'

Una de las comedias favoritas de Christopher Nolan regresa en glorioso 4K y en una preciosa edición en caja metálica que además incluye los dos montajes de esta divertida película dirigida por Adam McKay. Además, es una edición repleta de extras para profundizar a gusto en más aspectos de la misma, destacando la enorme selección de escenas eliminadas y extendidas por si te habías quedado con ganas de aún más. Por 29,95 euros será vuestra

Crítica de 'Pasado de vueltas'

'Resurrection'

Aclamada por un sector de los cinéfilos como una de las mejores películas del año, pero también ignorada por muchos amantes del séptimo arte durante su paso por cines -ya sea por no poder verla en versión original o por cualquier otra circunstancia-. Ahora todos tendrán un acceso mucho más libre a este largometraje de Bi Gan en una edición muy elegante -siempre seré un gran fan de que el slipcover tenga un diseño diferente al de la carátula y bien surtida de extras realmente interesantes para poder profundizar a gusto en ella, y conocer de paso un poco mejor la obra de su director, que incluir su último cortometraje es un añadido a celebrar. Os costará 21,99 euros

Crítica de 'Resurrection'

Menciones especiales: Temporada 1 de 'Marshals: Una historia de Yellowstone', 'El séptimo sello' y colección 'Matrix'

El universo Yellowstone no deja de crecer y este año ha dado pie a dos series diferentes que funcionan al mismo tiempo como spin-off y secuela. La primera en llegar fue esta liderada por Luke Grimes que a mí personalmente no terminó de engancharse, pero seguro que muchos fans agradecen la oportunidad de poder hacerse en blu-ray, aunque queda la espinita clavada de que la "serie madre" sigue inédita en formato físico en España. Os costará 39,99 euros

Crítica de 'Marshals: Una historia de Yellowstone'

La carrera de Ingmar Bergman está repleta de películas inolvidables, pero el honor de ser la más conocida por el público -aunque sea principalmente por la famosa escena de la partida de ajedrez con la muerte-- pertenece a esta que ahora nos ocupa y que ya tuvo hace años una edición en blu-ray de la mano de Vértice. La que pone ahora a la venta A Contracorriente Films es una mejora sustancial en casi todos los aspectos, pues es una pena la pérdida del documental 'Pero el cine es mi amante'. A cambio se incluyen otros nuevos y un cuidado libreto escrito por Daniel Martín. Os costará 21,95 euros

Por cierto, este mes hay ración doble de Bergman, pues también se lanza la menos conocida 'De la vida de las Marionetas', pero sin que ello suponga darle un tratamiento menos esforzado a su edición en blu-ray. También os costará 21,95 euros

Llama la atención que Warner no hubiese lanzado hasta ahora un pack recopilando las cuatro entregas estrenadas hasta ahora del universo Matrix -recordemos que hay una quinta en camino-. Eso sí, los discos son los mismos que se habían comercializado hasta ahora, por lo que no esperéis nada más que su valor práctico para tenerlas todas bien juntitas y ocupando menos espacio. La edición en 4K sale a la venta por 59,95 euros -también podéis haceros con ella solamente en blu-ray por 36,95 euros-

Crítica de 'Matrix Resurrections'

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