La película en acción real de 'Super Mario Bros.' fue un desastre, pero nadie la odiaba tanto como Bob Hoskins: "Yo solía hacer del Rey Lear..."

Antes de que llegase 'Super Mario Bros, la película' en 2023 a reventar la taquilla y dejarnos una aventura bien maja, parecía casi imposible que se pudiera hacer una buena película basada en el fontanero de Nintendo. Y es normal, porque el único precedente que teníamos era la infame película de 1993 protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo que fue un auténtico descalabro.

¿Super qué?

'Super Mario Bros.' ha pasado a la historia como una de las peores adaptaciones de videojuegos jamás hecha, y bastante merecidamente. La crítica la odió, los fans del juego la odió, Nintendo no quiso saber nada, pero es que hasta dentro de la producción tampoco se podía defender. Si pensamos que la odiamos más que nadie, estamos equivocados: Bob Hoskins era su mayor hater.

De entrada, Hoskins no sabía que estaba metiéndose en una adaptación de un videojuego hasta después de haber firmado el contrato. No está muy claro si nadie se lo dijo durante las negociaciones o cómo fue el asunto, pero el actor de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' no se enteró hasta que sus propios hijos le explicaron quién era en realidad Super Mario.

"Yo ni sabía que era un juego, fueron mis hijos quienes me lo contaron. Me preguntaron...¿Cuál es tu próxima película? Y dije: 'Super Mario Bros.' ¡Oh, el juego!", recordaba Hoskins en una entrevista. Como no sabía de qué hablaban, le enseñaron el videojuego: "Este eres tú... Y vi a esta cosa, saltando arriba y abajo. Y pensé: yo solía hacer del Rey Lear".

El rodaje de 'Super Mario Bros.' fue un auténtico esperpento. De entrada, el guion se reescribió varias veces, especialmente después de que a los directores Rocky Morton y Annabel Jankel se les fuera la mano gastando el presupuesto, e incluso se eliminó una escena que podría haber dado algo de sentido a la película.

A eso hay que sumarle que Hoskins y Leguizamo se pasaron medio rodaje borrachos, porque había que soportar el día a día de alguna manera. Hoskins confesó que durante la grabación apenas sobrevivió, que le apuñalaron cuatro veces, le electrocutaron, se rompió un dedo y casi se ahogó. "Una puñetera pesadilla", sentenció.

"La experiencia al completo fue una pesadilla. Tenían a un matrimonio dirigiendo, cuya arrogancia se había confundido con talento", dijo Hoskins en 2007. "Después de muchas semanas, su propio agente les dijo que se marchasen del set. Una puta pesadilla, putos idiotas".

Con el paso de los años, el odio de Bob Hoskins por Super Mario no se rebajó, ni siquiera un poquito. En 2011, en una entrevista con The Guardian, incluso nombró la película de 'Super Mario Bros.' como su mayor decepción y el peor trabajo para el que jamás había firmado. Si pudiera volver atrás en el tiempo y editar su pasado "jamás haría Super Mario",

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