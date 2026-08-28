En los últimos meses hemos tenido dos películas sobre la relación de directores de cine con sus hijas actrices. Son distintas, pero las dos me han dolido igual

El cine nos ha regalado una coincidencia especialmente curiosa recientemente. Resulta que dos de las películas que más están dando que hablar alrededor de las relaciones familiares tienen en el centro a un padre y una hija que llevan años intentando entenderse. Primero llegó 'Valor sentimental', la película de Joachim Trier que se estrenó en España el pasado diciembre de 2025 después de conquistar Cannes con el Gran Premio, y ahora tenemos en cartelera 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, tras competir también en la sección oficial de Cannes.

Las dos parten de una premisa sorprendentemente parecida: un padre vinculado al mundo del cine intenta recuperar la relación con una hija a la que ha hecho daño y de la que lleva años distanciado. Pero lo interesante no es tanto la coincidencia argumental como la forma en que ambas películas hablan de una misma herida, que no desaparece cuando los hijos crecen.

Volver cuando ya es tarde

En 'Valor sentimental', Joachim Trier nos presenta a Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un prestigioso director de cine que regresa a la vida de sus dos hijas después de años de distanciamiento. Su intención es rodar una película en la antigua casa familiar y quiere que su hija mayor, Nora (Renate Reinsve), sea la protagonista. El problema es que Nora no está dispuesta a ponerse a las órdenes de un padre que durante su infancia dejó una herida que todavía no ha conseguido cerrar.

De esta manera, la película convierte así un proyecto cinematográfico en el escenario de un conflicto familiar mucho más profundo, porque mientras Gustav quiere recuperar algo que siente que le pertenece, Nora intenta protegerse de alguien que ya tuvo demasiado poder sobre ella.

La de Trier llegó a España en diciembre de 2025, varios meses después de su estreno mundial en Cannes, y utiliza el cine como una especie de idioma familiar. En ella, Gustav sabe hablar de sus sentimientos a través de las películas, pero eso no significa que sepa hablar con sus hijas. Y ahí está buena el dilema de la película: en observar cómo una persona puede querer a sus hijos y, al mismo tiempo, haber sido incapaz de ejercer como padre de la manera que necesitaban.

Y ahora, unos meses después, tenemos 'El ser querido' ha llevado una historia prácticamente hermana a nuestro cine. Rodrigo Sorogoyen dirige a Javier Bardem y Victoria Luengo en el papel de Esteban Martínez y Emilia, un célebre director de cine y su hija, una actriz cuya carrera atraviesa un momento complicado. Después de 13 años sin verse, Esteban le ofrece un papel en su nueva película con la excusa de ayudarla profesionalmente. El rodaje termina obligándoles a convivir y, con ello, a enfrentarse a todos los conflictos que llevaban años intentando evitar.

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Sin embargo, hay una diferencia entre las dos películas y está en la naturaleza de esos padres. Gustav, en 'Valor sentimental', es un hombre distante, egoísta y emocionalmente complicado que intenta reconstruir un vínculo que él mismo contribuyó a romper. Y Esteban, en 'El ser querido', es mucho más extremo: una figura poderosa de la industria, marcada por la violencia y los excesos, que vuelve a la vida de su hija desde una posición de poder. Sorogoyen utiliza esa relación para hablar no solo de la paternidad, sino también de las dinámicas de poder, del abuso y de una generación de hombres que durante demasiado tiempo pudo convertir sus defectos en parte de su leyenda.

Pero a pesar de lo diferentes y parecidas que son al mismo tiempo, lo que más me fascina es que las dos películas terminan hablando de algo universal: el hecho de que hacerse adulto no significa dejar atrás a tus padres ni las cosas que hicieron durante tu infancia. Nora y Emilia son mujeres adultas, con sus propias carreras y vidas, pero ninguna puede enfrentarse a ese padre desde un punto completamente limpio.

Además, los dos directores utilizan el cine como puente entre padres e hijas, aunque también como una forma de mostrar su incapacidad para comunicarse de verdad. Y quizá por eso llama tanto la atención que hayan llegado con tan poco tiempo de diferencia: 'Valor sentimental' y 'El ser querido' son dos películas muy distintas, pero ambas parten desde una misma pregunta: ¿qué pasa cuando un padre quiere recuperar a su hija después de que ella haya aprendido a vivir sin él? Y, en ninguno de los dos casos la respuesta es precisamente sencilla.

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