Hoy en streaming, la última película de la adaptación que se adelantó a 'Dept. Q'. Un ambicioso noir nórdico que arrasó con su estreno en cines

En 2025, Netflix estrenó uno de los thrillers policíacos más aclamados de los últimos años. Con un ambiente oscuro y una atmósfera nórdica bastante deliciosa, 'Dept. Q'. Creada por Scott Frank ('Gambito de Dama') y protagonizada por Matthew Goode, nos encontramos con una encomiable serie de misterio y suspense protagonizada por un policía con muy mal carácter.

Pero su recuerdo al noir nórdico no es casual, ya que se trata de la nueva adaptación de las novelas del danés Jussi Adler Olsen. Una colección de diez novelas que siguen las pesquisas del huraño inspector Carl Mørck, relegado a investigar casos sin resolver.

Departamento Qué

Y digo nueva adaptación porque las novelas ya estaban gozando de una adaptación cinematográfica bajo el subtítulo de 'Los casos del Departamento Q'. Y acaba de aterrizar en Filmin la sexta (y de momento última) de ellas, 'Sin límites' (Den Grænseløse), que arrasó en su estreno siendo, de hecho, la segunda película danesa más taquillera en 2024 en Dinamarca, solo por detrás de 'Sucedió en Roma' (Rom).

La película está protagonizada por Ulrich Thomsen (a quien acabamos de ver en 'Linternas') en su segunda película como Carl Mørck –en las anteriores lo interpretó Nikolaj Lie Kaas–, Afshin Firouzi y Sofie Torp. Ole Christian Madsen dirige la película, que cuenta con el libreto de Jakob Weiss.

'Sin límites' nos lleva a un misterio empapado de esoterismo cuando el protagonista, cobardemente, envía a Rose en respuesta a una petición insistente de su antiguo colega Christian. Sin embargo, durante su ceremonia de retiro forzado, este se suicida, lo que lleva a Mørck a meterse junto con sus compañeros en un misterio que involucra el ahorcamiento de una chica años atrás, el departamento local de policía y una secta de adoradores al sol en la que desaparecen jóvenes mujeres.

Con 'Sin límites' no se acaba la saga cinematográfica, al menos ese era el plan. Tras la adquisición de los derechos, Nordisk Film anunció en 2019 su intención de continuar con la adaptación de las novelas restantes con un elenco distinto al de la etapa anterior.

De esta nueva etapa ya hemos visto dos cintas, 'El efecto Marco' (Marco Effekten) y 'Sin límites' y la próxima por llegar sería 'Selfie'. Sin embargo, no hay nada de información sobre la producción. Por cierto, las cuatro películas de la anterior etapa, con Kaas como Mørck llegarán a Filmin el próximo viernes 4 de septiembre.

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