Dick Van Dyke, 100 años, sobre el secreto de su longevidad: "Siempre he pensado que la ira y el odio son algo que nos consumen por dentro"

Cuando alguien llega al siglo de vida con la vitalidad de Dick Van Dyke, es inevitable que muchos se pregunten qué ha hecho para llegar tan lejos y mantenerse tan activo. El legendario actor de 'Mary Poppins' es consciente de la fascinación que despierta su ejemplo y, por eso, hace un tiempo publicó '100 Rules for Living to 100', un libro en el que comparte las claves que, según él, han marcado su longevidad. Pero hoy aquí queremos quedarnos con un consejo que dio a People: tomarse la vida con humor.

No es fácil, ¿eh? En nuestro día a día encontramos motivos más que suficientes para enfadarnos, con nosotros mismos, con quienes están cerca o simplemente con el mundo en general. Pero Dick Van Dyke cree que esta actitud no nos hace ningún bien a la larga, y así lo explicó en la entrevista: "Siempre he pensado que la ira es algo que consume por dentro a una persona… igual que el odio. Y nunca fui capaz de sentir un odio verdadero. Esa es una de las principales cosas que me han mantenido en pie".

"Mi padre estaba constantemente alterado por cómo iban las cosas en su vida, y eso lo consumió a los 73 años"

E insiste, no resultó sencillo: "Hubo cosas que no me gustaron, personas que no me gustan y cuya conducta desapruebo. Pero nunca pude llegar a ese odio abrasador. Mi padre (Loren Van Dyke) estaba constantemente alterado por cómo iban las cosas en su vida, y eso lo consumió a los 73 años", recordó en su charla. Por supuesto, para él no basta con no enfadarse con el mundo para estar tan en forma como está. Se necesita también mantenerse en movimiento cada día, cultivar la curiosidad, sentir el cariño de quienes le rodean, etc. Habrá que leer el libro.

"A menudo intento pensar qué hice para vivir tanto tiempo y no logro averiguarlo. Lo único es que siempre he hecho ejercicio. Seguimos yendo al gimnasio tres días a la semana y entrenamos. Y creo que ese es el secreto. La mayoría de la gente, a mi edad, no tiene ganas de hacer ejercicio y se agarrota, ¿sabes? Te vuelves rígido, y yo todavía me muevo bastante bien. Y supongo que ese debe de ser el secreto, porque tampoco vigilo mucho mi dieta ni nada. Me he mantenido delgado. Eso ayuda", contó en ET.

"Es mi hobby. Es mi vida. Me encanta"

Dick Van Dyke, aunque su filmografía ya no crezca, no está completamente retirado. Sigue buscando trabajo, como él mismo reconoció hace unos meses en USA Today: "Es mi hobby. Es mi vida. Me encanta". No sabemos si volverá a aparecer en una película, pero su legado como actor es incuestionable. No solo por sus icónicos papeles como el deshollinador (y el director del banco) en Mary Poppins, sino también por clásicos como 'Chitty Chitty Bang Bang' y por títulos más recientes como 'Noche en el museo'.

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