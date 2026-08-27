"Nunca había vivido algo así". El último fracaso de Telecinco provoca burlas "crueles" en Twitter y el jefe de RTVE responde

En Telecinco siguen sin lograr que sus nuevos formatos funcionen y 'El show de Paz' se ha convertido en el último ejemplo de esta tendencia. El programa de Paz Padilla, que llevaba dos meses en emisión, no ha conseguido conectar con la audiencia, apenas ha logrado una cuota de pantalla del 6,8% en los fines de semana, y Mediaset ha decidido confirmar su cancelación inmediata. Esto ya lo sabes, e igual hasta te lo esperabas.

"No es buenismo: la crítica no está reñida con la humanidad"

Tanto como un grupo ruidoso de usuarios en redes sociales que no dudaron en celebrar el fracaso del 'El show de Paz' con burlas e incluso insultos hacia sus responsables, empezando por su presentadora. El escarnio fue tal que José Pablo López, presidente de RTVE, decidió ayer intervenir públicamente y compartir una reflexión extensa en la que lamentaba el tono del debate y pedía respeto hacia los profesionales del medio.

"Ver cómo celebran con crueldad la cancelación de un programa o de un proyecto, propio o de la competencia, me resulta descarnado. (…) En este mercado, el riesgo es constante y equivocarse es lo habitual; es una variable intrínseca a la creatividad. Crear exige valor, tiempo y esfuerzo. La falta de empatía hacia el tropiezo profesional ajeno deshumaniza nuestro oficio y nuestra sociedad. (...) Tras las cámaras hay meses de ilusión y decenas de familias de técnicos, guionistas, productores y otras muchas profesiones. Destruir desde el anonimato de una pantalla toma pocos segundos. (…) Menos crueldad. No es buenismo: la crítica no está reñida con la humanidad".

José Pablo López lleva más de 20 años en primera línea y ha tenido que lidiar con bastantes cancelaciones, incluido alguno que otro en RTVE pese al buen estado de forma que tanto La 1 como La 2 están actualmente, por eso sabe lo que se siente cuando una apuesta naufraga en audiencia y pide a la industria y a todo el que quiera escucharle que no se quede impasible ante este tipo de actitudes que pueblan las redes sociales.

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"La diversión que suscitan las bajas audiencias es tremendamente cruel"

Su mensaje ha encontrado respuesta en Secuoya Studios, responsables de 'El Show de Paz': "Nunca había vivido algo así. La diversión que suscitan las bajas audiencias, las dificultades de un equipo por hacerse hueco, la cancelación de un programa… es tremendamente cruel. No solo anónimos en RRSS; también de medios, críticos e incluso compañeros", quiso comentar su presidente Sergio Lizarraga con un post en Twitter.

Más allá de todo este linchamiento, la cancelación de 'El show de Paz' vuelve a poner de manifiesto la estrategia poco acertada que está teniendo desde Mediaset con Telecinco de hace ya varios años. El canal principal del grupo cerrará agostó a casi cuatro puntos de La 1 y Antena 3. Veremos si la llegada de la nueva temporada, con apuestas como 'Rueda la letra', pueden empezar a ayudar a empezar a revertir la situación.

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