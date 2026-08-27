Sylvester Stallone, sobre Dolly Parton: "Nunca he conocido a nadie tan brillante, amable y querida como ella"

Este martes conocimos la triste noticia: la cantante y también actriz Dolly Parton había fallecido con 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Inmediatamente en Espinof nos pusimos a recordar algunos de sus trabajos más aplaudidos en cine y televisión, como su participación en 'Hannah Montana'. Yo en 3DJuegos hice lo propio con un cameo estelar, nunca mejor dicho, en 'The Orville'. Hoy, sin embargo, quiero hablaros de su paso por uno de los mayores fracasos de Sylvester Stallone lanzado hace 42 años.

Y no lo quiero hacer para criticarla, faltaría más, sino porque una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue precisamente para reivindicar su paso por aquella comedia musical que naufragó en taquilla pero que la reina del country defendió con orgullo: "En junio de 1984 estrené 'Rhinestone' con Sylvester Stallone. Fue una de las mejores experiencias que he tenido haciendo una película", compartió en Instagram brevemente. Esta no fue la primera vez que quiso salir en apoyo del largometraje.

En su libro autobiográfico Songteller: My Life in Lyrics (2020), Parton confesó que considera la banda sonora del film como una de las mejores obras de toda su carrera: "Disfruté escribiendo la música tanto como cualquier otra cosa que haya hecho jamás. (…) Como compositora, creo que es uno de mis mejores álbumes". "Aunque a la película no le fue bien y no obtuvo buenas críticas, si escuchas las canciones que escribí para ella, se sostienen", añadió, invitándonos a escuchar temas como Tennessee Homesick Blues, que e recordó a cuando empezó a escribir canciones sobre su amado hogar.

"Me hacía reír tanto que ni siquiera podía rodar mis escenas. Stallonone es un loco rematado"

¿Y qué tal fue su relación con Stallone? Más que positiva. En Songteller: My Life in Lyrics, se nos cuenta que a nivel personal el rodaje de 'Rhinestone' fue un inesperado salvavidas emocional gracias, precisamente, a su compañero de reparto. La cantante no pasaba por aquella época el mejor momento de su vida y Stallone, a quien califica de "divertido, loco, gracioso", además de sumamente disciplinado, fue la mejor medicina. "Me hacía reír tanto que ni siquiera podía rodar mis escenas; simplemente dejaron mis risas grabadas, porque me reía en momentos en los que no debía. Me hacía matarme de risa. Es un loco rematado", recordaba, en este sentido, en una entrevista.

Stallone también se lo pasó bien, como demuestra este mensaje de hace unas semanas (en respuesta al post de Instagram antes mencionado): "¡Muchas gracias, cariño! De verdad eres la mejor. Nunca he conocido a nadie tan brillante, amable y querida como tú. El equipo te adoró. No dejamos de reírnos durante el rodaje de esa película. Fue lo máximo. ¡Solo me habrían hecho falta unos 100 años más de clases de canto!".

Quizás conociendo lo bien que se lo pasó la reina del country, te animes hoy o este fin de semana darle una oportunidad a 'Rhinestone' aprovechando que está en Filmin. Pero, ¿de qué trata? Básicamente es una comedia musical donde una cantante de country atrapada en un club de mala muerte contrata a un taxista como su protegido para demostrar que cualquiera puede convertirse en una estrella en este mundillo.

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