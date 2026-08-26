'El ser querido' y 'Valor Sentimental' tienen el mismo punto de partida, y Rodrigo Sorogoyen sufrió al enterarse: "No puede ser, hostia"

El otro día estaba cenando con amigos y, cuando comenté lo mucho que me había gustado 'El ser querido', respondieron poco más o menos que tenía pinta de ser una burda copia de 'Valor sentimental'. Nada más lejos de la realidad, claro: en realidad es como dar un argumento de una sola línea a dos directores talentosos para que la desarrollen a su manera. De hecho, acaban tomando decisiones y aproximaciones muy diferentes... pero a quien hay que convencer es al gran público.

Pero, por supuesto, ya que estuve hablando con Rodrigo Sorogoyen, tenía que preguntarle por esta similitud y como la vivió desde dentro, en una casualidad que suena a pesadilla.

No tiene el mismo valor

Randy Meeks (Espinof): Esta es la pregunta que te van a hacer doscientas veces. Decía Amenábar que cuando estaba haciendo 'Los otros' le jodió mucho ver el final de 'El sexto sentido'...

Rodrigo Sorogoyen: Lógico, ¡lógico y normal!

RM: ¡Siendo pelis muy distintas! Igual pasa con 'El ser querido' y 'Valor Sentimental'. Pero, ¿qué pasó por tu cabeza cuando leíste la trama de aquella y viste su éxito internacional? ¿Qué pensaste?

RS: Bueno, todo eso pasó en dos años realmente, porque cuando primero leímos la sinopsis, nosotros habíamos terminado la primera o segunda versión de guion y dijimos "No puede ser, hostia". Fue un bajón increíble. Claro, dudamos en hacerla. Durante unos días dijimos: "A lo mejor tenemos que hacer otra película", porque además nos estaba costando escribir el guion. Luego hemos tenido dos años para prepararnos, de repente salían imágenes... Bueno, pues todo eran pequeñas puñaladas en el corazón, pero hemos intentado ser fuertes y hacer nuestra película.

Rápidamente dijimos: "A ver, no van a ser dos películas iguales, vayamos con la nuestra, que nos interesa. Sí, queremos hacerla. Sí, está Bardem. Joder, vamos a hacerla". Y todo eso sucede durante un proceso de años. Culmina (bueno, no culmina porque todavía no ha culminado) cuando yo voy a Cannes, la veo y digo "Chicos, tengo dos noticias. Una, la película es muy buena, pero hay una buena noticia: no se parece nada a la nuestra". La tenía fresca porque la acababa de rodar. Yo la vi en Cannes en mayo de 2025 y habíamos rodado en abril de 2025.

Entonces la acabamos de rodar, la vi y dije: "Vale, no tiene nada que ver". Y luego la película se convierte en una de las películas del año, gana el Óscar y tal. Bueno, ya nos reíamos, se nos había pasado un poco. Es una mala noticia para nuestra película, por supuesto, que haya tenido tanto éxito. ¡Pero bueno, a ver qué pasa! La nuestra va a tener una vida. Esa vida puede ser muy buena, buena o regular, y ya estamos en los días en que vamos a ver cuál tiene, pero yo estoy muy orgulloso.

RM: A ver, son dos películas muy distintas, por suerte.

RS: Y como espectador me encanta que ocurra. O sea, las veces que ha ocurrido me ha encantado cuando ha habido dos Robin Hood o similares. Oye, voy a ver las dos. Me encanta que ocurra.

RM: Exacto, un 'Armageddon' y un 'Deep Impact', ¿no? De repente las dos.

RS: Exacto.

Es muy injusto que 'El ser querido' se compare de manera tan criminal con 'Valor sentimental', porque son dos películas, si acaso, complementarias. Con suerte, el mundo descubrirá una de las mejores obras de Sorogoyen y, sin duda, una de las mejores películas españolas de los últimos años. Merece la pena.

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