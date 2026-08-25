La serie de 'Robocop' ya tiene protagonista. Amazon ficha a la estrella de una de las mejores películas de acción de los últimos años

Hace cosa de un mes supimos que Amazon MGM Studios, en una nueva maniobra para no desperdiciar una sola de sus propiedades intelectuales, había dado luz verde al desarrollo de una serie de 'Robocop' que llegará cuarenta años después del eterno largometraje de Paul Verhoeven que vio nacer la ahora franquicia. Pues bien, a veces, las cosas de palacio no van despacio, porque el show ya tiene protagonista.

Habemus Murphy

Según ha informado la gente de Deadline en exclusiva, nada menos que Dan Stevens será el encargado de dar vida al malogrado agente de la policía de Detroit Alex Murphy y a su alter ego mecánico en una producción que correrá a cargo de Blumhouse y la Atomic Monster de James Wan. Las labores de showrunner correrán a cargo de Peter Ocko, responsable de las 'Lodge 49' y 'Moonhaven' de AMC.

Según Peter Friedlander, mandamás del departamento de TV de Amazon MGM Studios, "Peter Ocko ha creado una visión que rinde homenaje a la esencia de lo que hizo que la original fuera tan perdurable, al tiempo que construye algo totalmente nuevo y urgente para la actualidad". Por su parte, Wan aseguró que la serie ofrecerá una perspectiva contemporánea sobre los temas que ya planteó la película de 1987, hablando "sobre la tecnología, la identidad y a quién sirven realmente las empresas".

En lo que respecta a Dan Stevens, desde que despuntó con su trabajo como Matthew Crawley en 'Downton Abbey', se ha hecho un hueco en Hollywood como estrella de acción gracias a esa joya titulada 'The Guest' o a la jaranera 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', ambas dirigidas por un Adam Wingard cuya inminente 'Onslaught' estará conectada con la mencionada 'The Guest' y en la que Stevens volverá a la carga.

Por el momento, más allá del hecho de que 'Robocop' tendrá ocho episodios, no han trascendido más detalles sobre la serie de Amazon Prime Video, lo cual incluye la ausencia de una fecha de estreno. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto, porque la cosa pinta cada vez más interesante.

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