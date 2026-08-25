Es una de las mejores series de los últimos años y se puede ver gratis en streaming. Una historia de amistad sencillamente extraordinaria que me obsesiona

Si por algún casual el pasado domingo te encontraste con 'La amiga estupenda' en La 1 y te quedaste con ganas de saber qué pasa después, será mejor que te hagas un favor y sigas viéndola. Y si no la viste, también tienes una oportunidad estupenda para descubrirla ahora.

La serie basada en las novelas de Elena Ferrante es mucho más que la historia de dos amigas: es un viaje por la infancia, la adolescencia y la vida adulta de Elena y Lila, dos mujeres que crecen juntas en un barrio de Nápoles mientras intentan encontrar su propio camino. Hay amistad, rivalidad, amor, celos, violencia, ambición y muchas decisiones que tendrán consecuencias durante años. Pero, sobre todo, hay una relación entre dos personajes tan compleja y reconocible que es muy difícil no acabar absolutamente enganchado a ellas.

Una generación de vecinos

'La amiga estupenda' arranca en el Nápoles de los años 50, donde Elena Greco y Raffaella "Lila" Cerullo se conocen siendo niñas. Son muy diferentes, pero entre ellas surge una conexión que terminará marcando sus vidas durante décadas. La historia toma como punto de partida a Elena cuando ya es una mujer mayor y descubre que Lila ha desaparecido sin dejar rastro. A partir de ahí decide escribir la historia de su amistad.

Pero lo que más me fascina es que la serie nunca convierte su relación en una amistad idealizada. Elena y Lila se quieren muchísimo, pero también compiten, sienten celos, se hacen daño y se utilizan como referencia para medir sus propias vidas. Una tiene una facilidad extraordinaria para aprender y otra parece poseer una inteligencia mucho más intuitiva y salvaje. Juntas construyen una relación tan intensa que resulta imposible entender la vida de una sin la otra.

Además, 'La amiga estupenda' utiliza esa amistad para contar algo mucho más grande. El barrio napolitano en el que crecen está marcado por la pobreza, la violencia, las diferencias de clase y las limitaciones que pesan especialmente sobre las mujeres. Lo que podría parecer una historia íntima sobre dos amigas termina convirtiéndose en el retrato de toda una sociedad y de varias generaciones.

Y ahí es donde la serie se vuelve especialmente adictiva: quieres saber qué ocurrirá con Lila y Elena, pero también necesitas ver hasta dónde son capaces de llegar para cambiar sus vidas. La educación, los hombres, el dinero, el matrimonio y las expectativas familiares van abriendo caminos diferentes para las dos, mientras su amistad permanece como un hilo invisible que nunca termina de romperse.

Además, la producción es un deleite y está cuidada hasta el último detalle. La ambientación del Nápoles de mediados del siglo XX, las interpretaciones y la dirección consiguen que el barrio se convierta prácticamente en otro personaje.

Por eso mismo, si necesitas una excusa para empezar, ahora mismo tienes varias. RTVE ha decidido continuar emitiendo sus capítulos en La 1 este sábado 29 de agosto a las 22:00, después del inesperado éxito de sus primeros episodios. Pero no hace falta esperar, porque 'La amiga estupenda' también está disponible completa en HBO Max y sus tres primeros episodios están también en RTVE Play, así que puedes empezar desde el principio y dejarte llevar por la historia de Lila y Elena a tu ritmo.

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