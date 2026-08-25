Prime Video acaba de presentar la nueva etapa de 'The Grand Tour' sin Clarkson, Hammond ni May. Y si parecen youtubers haciendo 'Top Gear'... es que lo son

Ya estábamos amenazados, pero dos años después de su despedida oficial, regresa 'The Grand Tour', el programa automovilístico de Prime Video. Eso sí, no esperéis ni a Jeremy Clarckson, Richard Hammond ni a James May. Tenemos nuevo trío al frente y de lo poco que se ha visto... no da muy buenas vibraciones.

Desde la plataforma han lanzado el tráiler de esta nueva etapa, que aterrizará en el servicio de Amazon el 4 de septiembre con el debut de los tres nuevos presentadores: Francis Bourgeois, Jamen Engelsman y Thomas Holland.

The Grand Tuber

Nombres que los más aficionados al mundo del motor quizás os suenen, ya que los dos últimos son los responsables del canal de Youtube Throttle House. Lo cual explica lo visto en el adelanto. Y el primero, Bourgeois, también viene del mundo de la creación de contenidos con su fanatismo por los trenes.

No sé vosotros, pero la verdad es que, sin conocerles, la primera impresión que he tenido es la de tres youtubers/influencers cualquiera haciendo 'Top Gear', o al menos intentándolo. Más allá del humor que no les termino de pillar, hay que reconocer que están bastante lejos de la presencia del trío original. Eso sí, para los que los echan de menos, desde la productora aseguran que harán algún que otro cameo.

Esta ¿séptima? temporada de 'The Grand Tour' constará de seis episodios que, como es habitual, nos llevarán por varios parajes del mundo: recorreremos el desierto de Angola y la cultura automovilístca malaya además de visitar California y probar coches de última generación.

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