Han recorrido una infinidad de kilómetros juntos, pero todo se acaba. El último viaje de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May ya tiene fecha de estreno en Prime Video

El trío que revolucionó el concepto de programa automovilístico se despide para siempre de sus periplos al volante. Al menos en cuanto a la televisión se refiere. Y es que Amazon Prime Video ha desvelado la fecha de estreno del último episodio especial de 'The Grand Tour'.

De esta manera, el 13 de septiembre veremos a los ex 'Top Gear' Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May poniendo rumbo a Zimbabwe para el viaje que pondrá punto y final a más de dos décadas de colaboración entre los tres entre los "análisis" de coches y viajes en carretera en la remodelación que tuvo 'Top Gear' a principios de los 2000.

«Pueden chincharse el uno al otro y después emocionarse. Es para llorar.», declara el productor Andy Wilman durante la presentación del especial en el festival de TV de Edimburgo. Durante la charla, Wilman ha dicho que la idea era volver a lo de los inicios, conduciendo coches cascados y viejos por la carreteras... de África en esta ocasión.

La anti Vengadores: Endgame

Según la sinopsis:

«En su última aventura ignoran las instrucciones de Mr. Wilman y van a Zimbabwe con tres coches que siempre han querido tener, un Lancia Montecarlo, un Ford Capri de 3 litros, y un Triumph Stag, para una asombrosa ruta en carretera a través de paisajes bellos y a veces desafiantes, llevándonos a un final emotivo en una isla extrañamente familiar.»

«No pasa mucho, la verdad», confiesa Wilman, «Todo el que crea que va a ser 'Vengadores: Endgame' va a acabar decepcionado porque es deliberadamente dulce. Pero su camaradería es de otro mundo.»

Estrenada en 2016 tras el despido de Jeremy Clarkson de 'Top Gear', 'The Grand Tour' comenzó con un formato más o menos convencional de programa de coches para, después de tres temporadas, pasar a realizar un especial (o dos) al año. Este último llevará por título 'The One For the Road'.

