Meses después de pasar por cines, se estrena en streaming uno de los debuts más inspirados y especiales del año

El trauma es uno de los grandes temas del cine reciente, hasta el punto donde la mayoría de producciones lo tratan con superficialidad para poder darse legitimidad a sí mismas, aunque su enfoque sean prácticamente el mismo que el resto. Es por ello que hace falta una entrada de diversidad de voces que den pie a películas como ‘Sorry, Baby’.

Disculpas que se lleva el tiempo

Reflexiva, complicada, imperfecta y asombrosamente inspirada, la película es el debut como cineasta de Eva Victor que salta del mundo de la comedia a hacer un largometraje distribuido por A24. Ella escribe, dirige y protagoniza este viaje por el dolor lleno de aristas y también humor incómodo que se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

En una universidad de la zona rural de Maine, la joven graduada en literatura inglesa Agnes presenta un prometedor futuro para su tesis doctoral y quizás un puesto profesional gracias al apoyo de su profesor. Sin embargo, un encuentro con su tutor se tornará trágico, haciendo que Agnes se lleve consigo un trauma con el lidiará durante años.

Una historia de supervivencia donde entran los abusos sexuales, aunque estos nunca llegan a ser mostrados para distanciarse de toda una corriente que, de tanto querer mostrar el horror, acaba pareciendo que lo explota. De hecho, la mención al hecho en sí apenas se realiza, aunque su peso está constantemente presente.

Victor emplea con bastante astucia una atmósfera enrarecida para mostrar los extraños altibajos entre la devastación y el vaciado emocional para intentar seguir hacia adelante que acaban siendo parte del viaje del personaje. El estudio de la protagonista es concienzudo, aunque con cuidado de no ser excesivamente explícito u obvio.

No hay apenas lugares comunes en cómo ‘Sorry, Baby’ plantea la supervivencia al trauma, y sí unos cuantos instantes donde el humor negro se cuela con bastante mala baba de la buena. Es un lucido trabajo por parte de Eva Victor, que con suerte seguirá explorando su estilo como cineasta para ofrecer algo diferencial. De momento, ya su debut es uno de los mejores del año.

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