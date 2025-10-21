Las 38 mejores películas cómicas del siglo XXI

Como género absolutamente primordial no ya de la historia del cine sino directamente de la creación humana, la comedia ha configurado algunos de los grandes éxitos y modas del cine del siglo XXI, y ha ayudado a definir a muchas de sus grandes estrellas y creadores. Así que para homenajear al género hemos listado algunas de nuestras favoritas de los últimos tiempos para que recuerdes las mejores y, cómo no, nos señales las que se nos han olvidado.

En esta lista, cuyas presencias y ausencias obedecen exclusivamente a nuestra opinión (y con la comedia, ya sabes: a nosotros nos parece brillante, a ti intolerable, y viceversa), hemos intentado ser mínimamente variados: hemos incluido distintos países y distintos subgéneros (de la sátira a la parodia tonta, de la comedia para todos los públicos a las rarezas solo para adultos).

También hemos intentado, dentro de lo posible, no repetir demasiado a protagonistas, directores o guionistas, así que echarás de menos muchos títulos, pero quizás tengas en la lista a otras películas de sus mismos responsables. Con las listas ya sabes lo que pasa: lo mejor es tomárselas a risa. En este caso, te brindamos todas las herramientas necesarias.

Agárralo como puedas (2025)

Dirección: Akiva Schaffer Reparto: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Houser, Danny Huston, Kevin Durand...

Continuar la trilogía paródica definitiva parece una labor imposible, sobre todo cuando su protagonista, Leslie Nielsen, ya no está entre nosotros. Sin embargo, Akiva Schaffer (que ya demostró ser un genio con los Lonely Island) hace todo lo que está en su mano para estar a la altura con una dosis gigantesca de tontería, juegos de palabras, slapstick juguetón y una actualización más o menos necesaria del mito. ¡Ah! Que te guste más o menos dependerá solo de una cosa: si la ves en versión original o decides arriesgarte con su horroroso doblaje.

Crítica de 'Agárralo como puedas' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Bodegón con fantasmas (2024)

Dirección: Enrique Buleo Reparto: Fernando Sansegundo, Enric Benavent, Nuria Mencía, Pilar Matas, Jordi Aguilar, Eduardo Antuña, Patty Bonet, José Carabias

Buleo coge un poco del humor chanante, otro poco del de Chema García Ibarra, un poco de 'Cuarto milenio' y del costumbrismo patrio y se marca una auténtica maravilla fantasmal perfecta tanto para amantes del cine de género más cañí (el de ouija bordada a mano, fantasmas de andar por casa y espíritus que se pasean por un pueblo de La Mancha) como para los que gustan de la comedia menos ostentosa. Una fantástica insensatez que nos recuerda por qué cometemos un error al condenar el cine de comedia patrio a la simple "españolada".

Crítica de 'Bodegón con fantasmas' en Espinof | Disponible en Filmin

¡Daaaaaalí! (2023)

Dirección: Quentin Dupieux Reparto: Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï

Con Quentin Dupieux pasa una cosa: o acierta de lleno, o fracasa y cae con todo el equipo. Y nunca antes había acertado tanto como con esta biografía sui generis de Salvador Dalí en la que explora pasado, presente y futuro en un viaje surrealista fabuloso que, entre risa y risa, conforma la mejor versión que se ha hecho nunca del artista. Y si tienes dudas, solo dura una hora y cuarto y, al terminar, quieres un poco más. Pocos halagos mejores se le pueden hacer a una película hoy en día.

Crítica de 'Daaaaaalí' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

Bottoms (2023)

Director: Emma Seligman. Reparto: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Kaia Gerber

Una absoluta joya del humorismo absurdo que tiene que ser entendida como un momento en el tiempo, una cinta generacional que pasa la antorcha del humor más clásico a un nuevo modelo de risa basado en el TikTok, la comedia descontrolada y reírse de absolutamente todo lo que nos rodea sin hacer prisioneros. Para todos los que dicen que "ya no se puede decir nada", esta es la prueba de que sí. Y de qué manera.

Crítica de 'Bottoms' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Los Mitchell contra las máquinas (2021)

Dirección: Michael Rianda, Jeff Rowe. Reparto (voces): Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend...

En una época en la que Pixar parecía absolutamente imparable, Sony se lanzó al agua con 'Spiderman: un nuevo universo'. La sorpresa sacudió de tal manera el mundo de la animación que todos nos preguntamos si era solo un espejismo o había nacido una estrella. 'Los Mitchell contra las máquinas' confirma el estado de forma increíble de la animación actual, y de Sony en particular.

Una aventura en la que los buenos gags inundan el metraje, pero que va más allá, con una trama en la que los sentimientos están en el lugar correcto. Es imposible no emocionarse con la historia de, como ellos mismos han definido, "una película para gente rara hecha por gente rara". 'Los Mitchell contra las máquinas' quiere que te identifiques con sus locuras, con esa adolescente que quiere hacer cine a toda costa y con ese padre que quiere entenderla pero no puede. Y todo ello sin parar de reírte en ningún momento. Es de justicia que esté en esta lista.

Crítica de 'Los Mitchell contra las máquinas' en Espinof | Disponible en Netflix

Dos buenos tipos (The Nice Guys, 2016)

Dirección: Shane Black. Reparto: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley, Kim Basinger, Yaya DaCosta, Yvonne Zima, Keith David, Beau Knapp, Daisy Tahan, Abbie Dunn, Michael Beasley

Una nueva disyuntiva a la hora de incluir en este lista: 'Kiss Kiss Bang Bang' o 'Dos buenos tipos' en la lista, ambas extraordinarias muestras del buen hacer de Shane Black, siempre bordeando la parodia, pero al final entregado a la devoción por sus referentes. En este caso, los años setenta son el marco de una buddy movie en la que un detective y un matón tienen que localizar a una chica desaparecida e investigar la muerte de una actriz porno. Aparte del increíble oído para los diálogos de Black y su construcción de un universo pulp que se sostiene sin ironías, el punto fuerte de ambas películas está en sus protagonistas, en este caso Russell Crowe y Ryan Gosling.

Crítica de 'Dos buenos tipos' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

Lo que hacemos en las sombras (What We Do in the Shadows, 2014)

Dirección: Taika Waititi, Jemaine Clement. Reparto: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori Gonzales-Macuer, Stu Rutherford, Ben Fransham, Rhys Darby, Jackie van Beek, Elena Stejko, Jason Hoyte, Chelsie Preston Crayford, Karen O'Leary, Mike Minogue

La prueba perfecta de que no se trata de lo que haces sino de cómo lo haces: Taika Waititi (el tercer genio tras 'Flight of the Conchords' en la sombra) es capaz de agarrar una gramática de la comedia gastadísima, el falso documental, para sacar oro de la historia de unos vampiros, cada uno parodiando una tipología de chupasangre distinta, que comparten piso.

Otro Conchord, Jemaine Clement, codirige y coprotagoniza esta fantástica 'Lo que hacemos en las sombras', de ritmo apabullante, sorprendente y muy clásico, que abrió las puertas a Waititi para inyectar una bienvenida dosis de ligereza en el universo Marvel con 'Thor: Ragnarok'.

Crítica de 'Lo que hacemos en las sombras' en Espinof | Disponible en Filmin

La LEGO película (2014)

Dirección: Phil Lord, Christopher Miller. Reparto: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie, David Burrows, Anthony Daniels, Charlie Day, Will Forte

Todas las películas de animación dirigidas a un público familiar, de Pixar a Disney pasando por Dreamworks o las intentonas europeas, incluyen elementos de comedia. Sin embargo, 'La LEGO película' y su spin-off 'Batman: La LEGO película' tienen un espíritu distinto, de comedia más o menos pura. Los responsables son los directores de la primera parte, Phil Lord y Christopher Miller, expulsados de 'Han Solo' por inyectarle excesivo humor (!!), la también sensacional 'Lluvia de albóndigas' ('Cloudy with a Chance of Meatballs') y las dos entregas de 'Infiltrados en clase'.

El resultado es una película obviamente para todos los públicos, que parte de los mimbres habituales de la animación mainstream, con su historia de superación y encuentro con el héroe interior aletargado. Pero a la vez posee un ritmo de comedia pura, como demuestra el ya imitadísimo talante multireferencial y paródico, que exprime las posibilidades expresivas de los LEGO con momentos de gloriosos gags físicos o ese demoledor final que, francamente, nos cuesta imaginar cómo será superado en la secuela.

Crítica de 'La LEGO película' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+, HBO Max y Netflix

Fuerza mayor (Turist, 2014)

Dirección: Ruben Östlund. Reparto: Johannes Kuhnke, Lisa Loven, Vincent Wettergren, Clara Wettergren, Kristofer Hivju, Fanni Metelius, Karin Myrenberg, Brady Corbet, Johannes Moustos, Jorge Lattof, Adrian Heinisch, Michael Breitenberger

La crisis marital que desencadena una terrible avalancha en la que un padre de familia prioriza su propia seguridad sobre la de su familia es el núcleo de esta comedia negra que coquetea con el drama doméstico. 'Fuerza mayor' es inclasificable y sigue siendo la mejor pieza de su cada vez más consagrado director Ruben Östlund, responsable de la reciente y también estupenda 'The Square'. Por su tono, frialdad y crueldad, no es exactamente una comedia al uso pero si el cine de Haneke te parece divertido, es para ti.

Crítica de 'Fuerza mayor' en Espinof | Disponible en Filmin y Movistar Plus+

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014)

Dirección: Javier Fesser. Reparto: Karra Elejalde, Janfri Topera, Gabriel Chame, Ramón Langa, Víctor Monigote, José Alias, Mariano Venancio, Enrique Villén, Emilio Gavira

Una joya absoluta que pasó levemente desapercibida y cuyo fracaso en taquilla garantiza que no vaya a pasar de experimento aislado (sobre todo con el cine de animación español arrasando con productos tan anodinos como 'Tadeo Jones' y compañía). Todo está en su sitio exacto como perfecta traducción de los tebeos originales de 'Mortadelo y Filemón', pero redundando en el peculiarísimo ojo autoral que Javier Fesser ya ensayó en su primera y también estimable adaptación en imagen real. Menos extravagante, pero mucho más equilibrada, violenta y fiel a los originales, 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' es una delicia de humor visual, cutrerío bien entendido y homenaje al trompazo en estado puro.

Crítica de 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' en Espinof | Disponible en RTVE

R100 (2013)

Dirección: Hitoshi Matsumoto. Reparto: Nao Omori, Mao Daichi, Hitoshi Matsumoto, Shinobu Terajima, Suzuki Matsuo, Atsuro Watabe, Hairi Katagiri, Gin Maeda, Eriko Sato, Ai Tominaga, Naomi Watanabe, Haruki Nishimoto

Todas las películas de Hitoshi Matsumoto son comedias de autor en mayor o menor grado, de la metafísica slapstick de 'Symbol' a la parodia personalísima de las convenciones del kaiju eiga en 'Big Man Japan'. 'R100', sin embargo, con su historia de un apocado japonés que entra a formar parte de un exclusivo club de tintes sado cuya única regla es que su membresía no puede cancelarse en un año, hace una disertacion sobre la ridiculez y necesidad de los placeres privados absolutamente perturbadora... y desternillante.

No disponible actualmente en streaming

La boda de mi mejor amiga (Bridesmaids, 2011)

Dirección: Paul Feig. Reparto: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Matt Lucas, Rebel Wilson, Jill Clayburgh, Annie Mumolo, Richard Riehle, Terry Crews, Matt Bennett

Representante de la comedia mainstream de última generación, Paul Feig ha popularizado ciertos códigos que en ninguna de sus películas brillan tanto como en su divertidísimo primer taquillazo, 'La boda de mi mejor amiga': protagonismo femenino, repartos rebosantes de cómicos de mucho talento (aquí todas las actrices principales, encabezadas por Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy), lo que propicia tronchantes improvisaciones. Aunque aún no ha gestado una comedia absolutamente redonda (y tanto ésta como su reboot de 'Cazafantasmas' se acercan), es un creador muy a tener en cuenta.

Crítica de 'La boda de mi mejor amiga' en Espinof | Disponible en Netflix

Young Adult (2011)

Dirección: Jason Reitman. Reparto: Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick Wilson, Elizabeth Reaser, Collette Wolfe, Jill Eikenberry, Richard Bekins, Mary Beth Hurt, Kate Nowlin, Jenny Dare Paulin, Rebecca Hart, Hettienne Park

Con la salvedad de la sardónica e infravalorada 'Jennifer's Body', Diablo Cody siempre inyecta en sus comedias (como 'Juno') unas gotas de drama, a veces fusionando los géneros y haciéndolos indistinguibles. Pero en ninguna llega a un equilibrio tan perfecto como en 'Young Adult', una farsa con la que cualquier treintañero largo (o más) sabrá verse amargamente reflejado. Los límites de la edad adulta, si los hay, son diseccionados con pulso magistral y gran sensibilidad por el trío fantástico de Cody, Jason Reitman y Charlize Theron, una actriz a la que también convendría reconocerle una vis cómica muy peculiar y que sale a flote en los momentos más inesperados.

Crítica de 'Young Adult' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Four Lions (2010)

Dirección: Christopher Morris. Reparto: Riz Ahmed, Kayvan Novak, Nigel Lindsay, Adeel Akhtar, Arsher Ali, Preeya Kalidas, Julia Davis, Craig Parkinson, Wasim Zakir, Mohammad Aqil, Waleed Elgadi, Alex MacQueen, Benedict Cumberbatch

Una sátira sobre el terrorismo, la percepción que del mismo se da en los medios y las motivaciones de los que matan. Humor negrísimo y muy valiente, decididamente no para todos los públicos pero que demuestra a la perfección que se puede hacer comedia muy esencial y básica (a veces parece un tebeo) y a la vez ser muy inteligente. Christopher Morris, director de la película, es uno de los grandes genios de la comedia actual: si te interesa, busca la increíble serie que escribió para BBC, 'Brass Eye', especialmente el escalofriante, aún mejor que 'Four Lions', episodio sobre la pedofilia. Suyo es también el famoso y perturbador episodio de Waldo de 'Black Mirror'.

Disponible en Filmin

Super (2010)

Dirección: James Gunn. Reparto: Rainn Wilson, Elliot Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Gregg Henry, Michael Rooker, Andre Royo, Nathan Fillion, Sean Gunn, Stephen Blackehart, Don Mac, Linda Cardellini

De acuerdo: 'Guardianes de la Galaxia' y secuela son estupendas, pero el auténtico ingenio superheroico de James Gunn, sin interferencias Disney, está en 'Super', la historia de un mundano perdedor que decide combatir el crimen sin tener poderes de ningún tipo, solo con un disfraz (y una llave inglesa). Un reparto absolutamente perfecto (Rainn Wilson, Ellen Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Nathan Fillion, Michael Rooker...) borda esta brillante parodia que ya solo en sus títulos de crédito animados tiene más mala leche superheroica que toda la filmografía de Marvel.

Crítica de 'Super' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

No controles (2010)

Dirección: Borja Cobeaga. Reparto: Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez, Secun De La Rosa, Mariam Hernández, Miguel Ángel Muñoz, Alfredo Silva, Mariví Bilbao, Ramón Barea, Borja Pérez, Joseba Caballero, Mauro Muñiz de Urquiza, Ernesto Sevilla

Aunque 'Pagafantas' sea más icónica y 'Negociador' más contundente, le debemos a 'No controles', una comedia romántica amarga, pocha y muy divertida, la creación de un auténtico icono del humor patrio: Juan Carlitros, una transfiguración de Julián López que bebe de algunas de sus grandes creaciones chanantes y que resume a la perfección lo mejor del humor de Borja Cobeaga y Diego San José. Ese colega que todos tenemos (o que somos nosotros mismos en nuestros momentos más terminales), que es que no para, que va a tope con sus colegas del foro movidajarta.com está en el alma de Juan Carlitros, y es responsabilidad de Cobeaga, San José y López haberle dado forma. Un hito del asco, la pena y la risión.

Crítica de 'No controles' en Espinof | Disponible en Prime video

The Trip (2010)

Dirección: Michael Winterbottom. Reparto: Steve Coogan, Rob Brydon, Rebecca Johnson, Elodie Harrod...

Otra estupenda muestra de humor bajonero británico, que en realidad es un remontaje de una serie de televisión que, obviamente, es preferible ver en su totalidad. Tuvo un par de secuelas, 'Viaje a Italia' ('The Trip to Italy') y 'The Trip to Spain', y cuenta el periplo con excusa gastronómico-profesional de un par de amigos no muy íntimos, Steve Coogan y Rob Brydon, interpretándose a sí mismos. Un delicioso delirio misántropo que nos viene al pelo para recomendar, como gigante de la comedia, a Coogan: su DJ e imbécil a tiempo completo Alan Partridge es una de los grandes creaciones bufonescas de este siglo.

No disponible actualmente en streaming

In the Loop (2009)

Dirección: Armando Ianucci. Reparto: Chris Addison, Tom Hollander, Peter Capaldi, Anna Chlumsky, Gina McKee, James Gandolfini, Mimi Kennedy, David Rasche, Zach Woods, Olivia Poulet, James Smith, Paul Higgins, Steve Coogan, Alex MacQueen, Enzo Cilenti

Una hilarante comedia política nacida como un spin-off de una de las cimas del humor británico de este siglo, 'The Thick of It'. 'In the Loop' plantea un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Reino Unido, que crece a gran velocidad como una bola de nieve ladera abajo con algunos de los diálogos más afilados, veloces y faltones de los últimos tiempos. El mérito no es solo de los guionistas habituales de la serie Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Armando Iannucci y Tony Roche, sino también del extraordinario reparto, donde brilla especialmente un Peter Capaldi al borde de un ataque de nervios.

Crítica de 'In the Loop' en Espinof | Disponible en Filmin

Un tipo serio (A serious man, 2009)

Dirección: Joel Coen y Ethan Coen. Reparto: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, Adam Arkin, Aaron Wolff, Jessica McManus, Simon Helberg, George Wyner, Fyvush Finkel...

Ha sido complejo decidirse por una comedia de los Coen de este siglo: arrancaron con 'O Brother!', pero desde la en su día defenestrada pero cada vez más valiosa 'Crueldad intolerable' ('Intolerable Cruelty') a la reciente y deliciosa '¡Ave, César!', pasando por la absolutamente tronchante 'Quemar después de leer' ('Burn after reading'), los Coen siguen teniendo el músculo de la comedia en forma. Y hablamos de los directores de 'Arizona Baby' y 'El gran Lebowski'.

Sin embargo su comedia más excéntrica e inclasificable es 'Un tipo serio', una negrísima sátira de baja intensidad, profundamente inquietante y llena de guiños a la parte más esotérica de su cine. La historia de un profesor de matemáticas de los años sesenta (gigantesco Michael Stuhlbarg) que atraviesa una crisis existencial y se encomienda a tres rabinos para hallar respuestas es de las que provocan tanto cachondeo como desconcierto. Y un enorme interrogante flotando sobre la cabeza del espectador, a quien se le exige un concepto del humor, cuanto menos, elástico.

Crítica de 'Un tipo serio' en Espinof | Disponible en Filmin

Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Dirección: Wes Anderson. Reparto: George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Jason Schwartzman, Wallace Wolodarsky, Michael Gambon, Willem Dafoe, Owen Wilson

Prácticamente todas las películas de Wes Anderson se han estrenado en este siglo, salvo su debut 'Academia Rushmore' (quizás la más abiertamente ajustada a los cánones clásicos de la comedia), de 2009. De hecho, las películas de Wes Anderson no son estrictamente comedias sino... películas de Wes Anderson. De entre todas ellas nos quedamos con la brillante 'Fantástico Sr. Fox' (superior incluso a la también brillante 'Isla de perros'), una película de animación stop-motion con una vis cómica muy particular, mitad heredada de la hierática hiperexpresividad corporal del cine de Anderson, mitad ironía venenosa desde el cuento original de Roald Dahl. Todo ello aderezado con un excelente plantel de actores que ponen voces a esta historia de zorros ladrones que no quieren madurar.

Crítica de 'Fantástico Sr. Fox' en Espinof | Disponible en Disney+

Canino (Kynodontas, 2009)

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Christos Stergioglou, Michelle Valley, Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, Hristos Passalis, Anna Kalaitzidou

Quizá no tan obviamente instalada en los códigos de la comedia como 'Langosta' (The Lobster), pero aún así más ligera que 'Alps' o 'El sacrificio de un ciervo sagrado' (The Killing of a Sacred Deer), 'Canino' es el debut, aún hoy esquivo y fascinante, del griego Yorgos Lanthimos. Quizás su película más abstracta y también más disparatada, habla de la familia como un ente potencialmente extraño y disfuncional, y lo hace a través del retrato de una que está completamente recluida en sí misma, y donde los hijos han sido educados de forma perversa y sin contacto con el mundo exterior.

Crítica de 'Canino' en Espinof | Disponible en Filmin

Black Dynamite (2009)

Dirección: Scott Sanders. Reparto: Michael Jai White, Nicole Sullivan, Mykelti Williamson, Salli Richardson-Whitfield, Mike Starr, Kym Whitley, Phil Morris, Miguel A. Núñez Jr., Arsenio Hall, Cedric Yarbrough, Kevin Chapman, Lauren Mary Kim

Aunque sobre el papel (una parodia del género blaxploitation ambientada en los setenta) pueda no llamar demasiado la atención, esta increíble comedia de Scott Sanders protagonizada por Michael Jai White es una maravilla que pasó completamente desapercibida en su día. El truco está no solo en acumular los mayores disparates con total seriedad (una lección bien aprendida de los 'Agárralo como puedas') sino en facturar una aventura en la que el erotismo, el kung fu y la violencia también funcionan por sí mismos, como en una blaxploitation real. Hasta el punto de que, en ese sentido funciona mucho mejor que experimentos revivalistas como el reboot de 'Shaft'.

No disponible actualmente en streaming

Hermanos por pelotas (Stepbrothers, 2008)

Dirección: Adam McKay. Reparto: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen, Richard Jenkins, Adam Scott, Kathryn Hahn, Andrea Savage, Elizabeth Yozamp, Lurie Poston, Rob Riggle, Seth Rogen

Adam McKay es uno de los grandes indiscutibles de la comedia americana. Colaborador habitual de Will Ferrell, con quien cofundó 'Funny or Die!', tiene una filmografía gloriosa en la que solo caben hitos: 'El reportero' ('Anchorman') y su secuela o 'Pasado de vueltas' ('Talladega Nights'), además de una larga experiencia como guionista que va desde producciones mainstream como 'Ant-Man' a un curriculum espectacular en programas de televisión del calibre de 'Saturday Night Live'.

Sin embargo, y dejando claro que 'El reportero' se lleva un puesto muy honorable en esta lista, 'Hermanos por pelotas' (horrendo título español para 'Stepbrothers') figura aquí con su extrañísima y muy divertida historia de un conflicto entre dos adultos que se comportan como críos malcriados, encarnados con ternura cruel por Will Ferrell y John C. Reilly. Momentos dorados de comedia como los chorizos de improvisaciones o el videoclip de 'Boats and hoes' se combinan con unas cuantas reflexiones certeras y amargas sobre el personaje-tipo del inmaduro cuarentón que tanto abunda en la comedia actual.

Crítica de 'Hermanos por pelotas' en Espinof

No disponible actualmente en streaming

Gente de mala calidad (2008)

Dirección: Juan Cavestany. Reparto: Alberto San Juan, Maribel Verdú, Fernando Tejero, Antonio Molero, Javier Gutiérrez, Francesc Garrido, Pilar Castro, Carmen Ruiz, Chiqui Fernández, Pilar Ortega, Adriana Ugarte

Después de la simpática pero imperfecta 'El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo', Juan Cavestany encontró una voz única en 'Gente de mala calidad', una de las comedias más cabronas del cine español reciente, y con la que inició una racha de películas de humor surreal y sin piedad que se ha prolongado hasta su reciente serie 'Vergüenza'. Entremedias, Cavestany ha probado las mieles del low cost coqueteando con lo experimental en películas como 'El señor', 'Gente en sitios' o 'Esa sensación' y dando la mano a titanes de la comedia rarísima y con flato, como Julián Génisson o Pablo Hernando.

'Gente de mala calidad' es, quizás, una de las obras formalmente menos arriesgadas de su director, pero también es implacable y deja con una sonrisa helada en los labios cada pocos minutos. Su reparto (Alberto San Juan, Javier Gutiérrez, Antonio Molero, Fernando Tejero, Pilar Castro, unos habituales de su cine y otros no tanto) es la gran baza de un film que muestra a un puñado de miserables atrapados en vidas asquerosas, rebosantes de convenciones, puñaladas traperas y gotelé.

No disponible actualmente en streaming

Escondidos en Brujas (In Bruges, 2008)

Dirección: Martin McDonagh. Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy, Jordan Prentice, Jérémie Rénier, Thekla Reuten, Eric Godon, Zeljko Ivanek, Ciarán Hinds, Elizabeth Berrington, Anna Madeley

'Siete psicópatas' ('Seven Psychopaths') es más bestia y 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') le ha valido el reconocimiento crítico, pero esta comedia negrísima e inclasificable de Martin McDonagh es la auténtica joya oculta de su cine. Colin Farrell, Brendan Gleeson y Ralph Fiennes protagonizan un singular 'Esperando a Godot' con asesinos a sueldo en una ciudad bonita pero insufrible, donde dos matones aguardan una llamada del jefe, y aguardan, y aguardan. Especialísima y con extraordinarias secuencias de acción combinadas con sátira ácida y contundente.

Crítica de 'Escondidos en Brujas' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Dewey Cox: Una vida larga y dura (2007)

Dirección: Jake Kasdan. Reparto: John C. Reilly, Jenna Fischer, Paul Rudd, Jason Schwartzman, Jack Black, Justin Long, Jack White, Conner Rayburn, Jonah Hill, Kristen Wiig, Skyler Gisondo

Escrita por Judd Apatow (quizás su guión más afinado) y protagonizada por un John C. Reilly absolutamente poliédrico, 'Dewey Cox' coge lo mejor de la comedia incorrecta del nuevo siglo, pero bebe, en su parodia minuciosa del biopic glorificador del artista iluminado, de los grandes momentos del Mel Brooks clásico. Una comedia impecable a todos los niveles (la ambientación, la banda sonora, todos los secundarios) que mereció mucha mejor suerte en taquilla aunque hoy en día está considerada una comedia de culto.

No disponible actualmente en streaming

Un buen día lo tiene cualquiera (2007)

Dirección: Santiago Lorenzo. Reparto: Diego Martín, Juan Antonio Quintana, Roberto Álamo, María Ruiz, Antonio Molero, Ana Otero, Manuel Tallafé

Sin duda, una de las grandes pérdidas de la comedia española de los últimos tiempos ha sido la de Santiago Lorenzo, que tras rubricar aquella obra maestra absoluta que fue 'Mamá es boba', se despidió del cine con esta otra joyita, algo irregular porque transpira todos los problemas y frustraciones que Lorenzo vivió durante su producción, y que le motivaron a dejar el cine. Con todo, es una pequeña maravilla, puro Santiago Lorenzo, que cuenta cómo un joven que se queda sin piso se hace pasar por estudiante para disfrutar de unas ayudas del gobierno que le obligarán a vivir con un anciano. El cóctel típico de Lorenzo de caricatura, costumbrismo y ternura y que tan bien ha continuado en sus extraordinarias novelas.

Disponible en Prime Video

Arma fatal (Hot Fuzz, 2007)

Dirección: Edgar Wright. Reparto: Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton, Jim Broadbent, Paddy Considine, Kevin Eldon, Olivia Colman, Rafe Spall, David Threlfall, Rory McCann, Billie Whitelaw, Edward Woodward, Anne Reid

Sin duda, nuestro gran drama a la hora de elaborar esta lista ha sido el de escoger una sola película de Edgar Wright. Porque tanto su Trilogía del Cornetto, formada por 'Zombies Party' ('Shaun of the Dead'), ésta y 'Bienvenidos al fin del mundo' ('The World's End'), como 'Scott Pilgrim contra el mundo', habrían figurado con todos los honores en una lista de las mejores comedias del siglo. Como todas tienen valores similares y son recomendabilísimas en su totalidad, escogemos una y nos quedamos con 'Arma fatal'

Aparentemente, una parodia de las buddy movies policiales absolutamente redonda, con un trabajo de tono y de descripción de personajes monumental (la química entre los dos protagonistas es de auténtica orfebrería). Pero que gracias a la labor de Wright acaba trascendiendo con mucho su intención satítica inicial gracias a su trabajo de ambientacion, montaje, interpretaciones y guión, y se convierte en uno de los hitos cómicos del siglo.

Crítica de 'Arma fatal' en Espinof | Ver en Movistar Plus+

Supersalidos (Superbad, 2007)

Dirección: Greg Mottola. Reparto: Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Seth Rogen, Bill Hader, Emma Stone, Joe Lo Truglio, Kevin Corrigan, Martha MacIsaac, Scott Gerbacia, Lauren Miller Rogen, Aviva Baumann, Carla Gallo

Una película casi fundacional, que con su éxito colocó en el panorama con firmeza y hasta hoy a nombres propios ineludibles del género, como los actores Michael Cera y Jonah Hill, los guionistas y compinches habituales Seth Rogen y Evan Goldberg y el productor Judd Apatow (uno de los grandes nombres en la sombra en esta lista), en racha de éxitos tras dirigir 'Virgen a los 40' ('The 40 Year Old Virgin') solo dos años antes. No tendría tanta suerte el director, Greg Mottola, aunque iría a más en términos de calidad con el soberbio drama teen de culto 'Adventureland'.

'Supersalidos', escrita por Rogen y Goldberg cuando eran adolescentes y basada en hechos reales, es una deliciosa reformulación de la comedia teen de grandes fiestas y pérdida de la virginidad. Con el inevitable poso de amargura y nostalgia pero grandes hallazgos de comedia pura, como el inefable McLovin. Su éxito haría que en países como España, películas sin nada que ver con ella, como la también estupenda 'Superfumados', quedaran vinculadas engañosamente desde el título... al más puro estilo de las exploits teen de los ochenta.

Crítica de 'Supersalidos' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

Dando la nota (Tenacious D in The Pick of Destiny, 2006)

Dirección: Liam Lynch. Reparto: Jack Black, Kyle Gass, JR Reed, Tim Robbins, Ben Stiller, Meat Loaf, Ronnie James Dio, Dave Grohl, Troy Gentile, Amy Poehler

La fuerza de la aventura cinematográfica de Tenacius D (el dúo de mock rock o rock paródico formado por Jack Black y Kyle Gass) no está en los cameos, ni en el argumento (una road movie de tintes sobrenaturales en la que el dúo de hard rockers acústicos se enfrentan a Satán, al estilo de los viejos bluesmen y sus cruces de caminos), sino en los temazos. Parodias muy cariñosas de distintas variantes del rock duro que consagraron a Jack Black como una de las presencias más peculiares de la comedia de este siglo. Junto a su 'Escuela de rock' ('School of rock') conforma una dupla de extraordinarias comedias rock (una desde dentro, otra desde fuera) que superan, con mucho, a la más afamada 'Alta fidelidad' ('High Fidelity')

Crítica de 'Tenacious D: Dando la nota' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

Borat (2006)

Dirección: Larry Charles. Reparto: Sacha Baron Cohen, Pamela Anderson, Ken Davitian, Alan Keyes, Bob Barr, Luenell, Mitchell Falk

Aunque Sacha Baron Cohen está demostrando ahora mismo con '¿Quién es America?' ('Who Is America?') que no ha perdido ni pizca de su veneno, Borat sigue siendo su personaje más recordado. Símbolo perfecto del choque cultural y de que si algo que nos ayuda a entender el multiculturalismo es que imbéciles hay en todos los rincones del globo, marcó la gramática de la comedia con su textura de falso documental, su crueldad implacable y el inteligente ojo de Baron Cohen para destrozar las convenciones sociales.

'Crítica de Borat' en Espinof | Disponible en Disney+

Team America (2004)

Dirección: Trey Parker y Matt Stone. Reparto: Trey Parker, Matt Stone, Kristen Miller, Masasa Moyo, Mauriche LaMarche,

A finales de los noventa, con 'South Park' en la cúspide de su éxito y con el increíble largometraje de la serie recién estrenado, Trey Parker y Matt Stone eran las grandes promesas de la comedia norteamericana. No es que hayan desaparecido, precisamente: 'South Park' sigue ahí, a punto de empezar su temporada 22, y el musical 'The Book of Mormon' ha sido un éxito. Pero lo cierto es que no han vuelto a dirigir un largometraje.

Y es una pena: técnicamente deliciosa, sacando todo el partido posible a la idea de una película de marionetas para adultos, y con el estilo de humor de elefante en una cacharrería habitual en la pareja, 'Team America' es una destrozona sátira que si en su día era certera, hoy resulta directamente escalofriante. Casi quince años después, no es necesario cambiar ni una línea de su guión para que siga funcionando su demoledora crítica al imperialismo militar estadounidense y su ridícula y egocéntrica política exterior.

Chicas malas (Mean Girls, 2004)

Dirección: Mark Waters. Reparto: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Amanda Seyfried, Ana Gasteyer, Lacey Chabert, Lizzy Caplan, Daniel Franzese, Neil Flynn, Jonathan Bennett

Una década después de 'Fuera de onda (Clueless)', la película sobre los perversos códigos de comportamiento del instituto para este siglo llegó con guión nada menos que de Tina Fey. Mucho más venenosa de lo que parece, esta historia de una recién llegada a un instituto (Lindsay Lohan antes de convertirse en esa Lindsay Lohan) que hace todo lo posible por integrarse, incluyendo el intimar con las víboras del centro, es casi un ensayo en profundidad sobre las complicaciones sociales de la adolescencia. Por supuesto, eran tiempos pre-redes sociales y ha quedado anticuada en los detalles, pero el hecho de que ahora mismo esté triunfando en Estados Unidos un musical inspirado en ella demuestra que su esencia es más bien atemporal.

Crítica de 'Chicas malas' en Espinof | Disponible en HBO Max y Movistar Plus+

Kung Fu Sion (Kung Fu Hustle, 2004)

Dirección: Stephen Chow. Reparto: Stephen Chow, Feng Xiaogang, Yuen Wah, Dong Zhihua, Danny Chan, Lam Tze-Chung, Bruce Leung, Yuen Qiu

Es un auténtico dilema escoger entre 'Kung Fu Sion' ('Kung Fu Hustle') y 'Shaolin Soccer', dos extraordinarias muestras de la perfección y la precisión a la que ha llegado la comicidad del hongkonés Stephen Chow (mucho más si se le sigue desde los ochenta y noventa, donde rubricó obras magnas como 'Love on Delivery' o 'From Beijing with Love', entre muchas otras). Pero nos quedamos con ésta por lo bien que entiende el cine de artes marciales clásico, sus rotundas secuencias de acción y su desnortadísima excentricidad y capacidad para la sorpresa continua, sello de la casa que el cómico no ha abandonado ni en películas recientes como la tronchante 'The Mermaid'

Crítica de 'Kung Fu Sion' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Extrañas coincidencias (I Heart Huckabees, 2004)

Dirección: David O. Russell Reparto: Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Isabelle Huppert, Jude Law, Lily Tomlin, Mark Wahlberg, Naomi Watts, Ger Duany, Kevin Dunn, Jonah Hill

Un reparto absolutamente excepcional y entonado (Jason Schwartzman, Lily Tomlin, Dustin Hoffman, Mark Wahlberg, Jude Law, Naomi Watts, Isabelle Huppert) es el responsable de que esta comedia metafísica rarísima, protagonizada por un par de detectives existenciales, funcione tan bien. 'Extrañas coincidencias' rebosa disquisiciones filosóficas muy agudas pero también muy divertidas, y es una película perfecta para comenzar con David O. Russell: a partir de aquí, o no te vuelves a separar de él o le pillas una ojeriza aguda. Y condicionará lo que pienses de 'El lado bueno de las cosas' ('Silver Linings Playbook'), que también hay que coger con pinzas.

Crítica de 'Extrañas coincidencias' en Espinof | No disponible actualmente en streaming

Punch-Drunk Love (Embriagado de amor) (2002)

Dirección: Paul Thomas Anderson. Reparto: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzmán, Mary Lynn Rajskub, David Schrempf, Seann Conway,

Es comprensible, vista su filmografía, que Adam Sandler despierte una ojeriza mucho más acusada a la que suscita cualquier compañero de generación. Es cierto que sus películas en este siglo son casi todas de auténtico derribo (salvo títulos puntuales como 'Zohan') y sus genuinos momentos de gloria estén en joyitas de los noventa como 'Terminagolf' ('Happy Gilmore'), 'El chico ideal' ('The Wedding Singer') o 'Billy Madison'. Pero la verdad es que en 'Punch-Drunk Love' Sandler dejó claro que su personaje clásico de niño grande, intratable e irritante puede destilar oro emocional a poco que se le sepa exprimir.

Paul Thomas Anderson solo había dirigido 'Magnolia' y 'Boogie Nights' cuando afrontó 'Punch Drunk Love'. Y aunque al fan más picajoso de la comedia descerebrada le pueda parecer que el film peca a veces de querer dignificar un estilo de comedia que no lo necesita y no lo ha pedido, lo cierto es que su mezcla de emotivo romanticismo outsider y comedia sin punchline es absolutamente única, y hace suspirar por un Sandler que podría haber rodado cosas que no fueran solo vídeos de sus vacaciones con los amigotes.

Crítica de 'Punch-drunk love' en Espinof | Disponible en Filmin

My Sassy Girl (2001)

Dirección: Kwak Jae-yong. Reparto: Cha Tae-hyun, Jun Ji Hyun, Kim In Mun, Song Ok Sook, Han Jin Hie, Yang Geum Seok

La idea que tenemos en Occidente del cine coreano está algo deformada por lo único que (para desesperación de los distribuidores) tiene éxito aquí: los thrillers oscuros y violentos y la ocasional fantasía familiar extravagante. Pero allí tienen cine comercial de todos los géneros, en ocasiones tan asequible como 'My Sassy Girl', que abunda en el tópico de la manic pixie girl, pero en una clave mucho más manic de lo que estamos acostumbrados en Occidente. El resultado es altamente disparatado y se convirtió en la comedia más taquillera de la historia en Corea del Sur, propició secuelas, una serie de TV, un insípido remake norteamericano y una nueva edad de oro para el género en su país.

Disponible en Prime Video y Filmin

Zoolander (2001)

Dirección: Ben Stiller. Reparto: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Christine Taylor, Milla Jovovich, Jerry Stiller, Jon Voight

El siglo se abrió con esta absoluta maravilla, considerada ya un clásico moderno del género, obra de un Ben Stiller que ya había demostrado su talento en la sensacional 'Un loco a domicilio' ('The Cable Guy'), pero sin llegar a cuajar en taquilla (más bien todo lo contrario). En 'Zoolander' unió sátira devastadora del mundo de la moda y las celebrities con una parodia de James Bond y la creación de un icono, Derek Zoolander, según las lecciones aprendidas en 'The Ben Stiller Show'. Cuajó en la cultura pop casi de inmediato con gags magníficos como, por ejemplo, el catálogo de miradas. En 'Tropic Thunder' repetiría en intenciones y hallazgos, pero el resultado no sería tan absolutamente redondo.

'Crítica de Zoolander' en Espinof

Y hasta aquí nuestra lista, que obviamente podría haber sido muchísimo más extensa porque el género es absolutamente inabarcable. Como siempre, obedece a mis gustos personales, pero hay mucho que discutir, y os invitamos a que compartáis en los comentarios cuáles creéis que son las mejores películas cómicas del siglo XXI.

