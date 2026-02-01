Netflix acaba de estrenar la película de ciencia ficción con la que Arnold Schwarzenegger quiso reinventarse y fracasó con estrépito

La llegada de un nuevo mes supone que las plataformas de streaming incluyen nuevos títulos de catálogo, lo que a veces nos permite recuperar algunos largometrajes que habían caído en el olvido. En el caso de Netflix destaca el estreno de 'El sexto día', la película de ciencia ficción con la que Arnold Schwarzenegger quiso reinventarse, pero a la hora de la verdad fracasó con estrépito.

Arnold Schwarzenegger "Estaba listo para actuar más"

La carrera del actor austriaco estaba en un momento delicado cuando aceptó hacer 'El sexto día', pues venía de varias películas que habían sido decepciones en taquilla de distinta índole. Por ejemplo, 'Batman & Robin' fue un fracaso sin contemplaciones, mientras que 'El fin de los días' se quedó un poco en tierra de nadie.

Schwarzenegger necesitaba un pelotazo y apostó por un proyecto que a priori no encajaba demasiado con él. De hecho, el personaje que interpreta en 'El sexto día' se vende más como un hombre normal, lo cual no encaja demasiado con alguien con su físico. Tanto es así que el director Roger Spottiswoode comentó lo siguiente en EW durante la campaña promocional:

Arnold estaba listo para actuar más. Tiene muchas ganas de reinventarse.

Eso sí, el cineasta confesaba ya entonces que la imagen pública del actor difería un tanto de la suya de forma íntima: "Tiene una imagen pública que no es del todo real. Sé que tiene una imagen de macho, pero pasa el tiempo jugando al ajedrez, y se le da muy bien. Sí, es el hombre, pero también piensa mucho más de lo que aparenta".

Por ello, 'El sexto día' se presentaba como una gran oportunidad para la estrella, pero el resultado de esta película sobre las posibilidades perversas de la clonación estuvo muy lejos de lo esperado. Lo primero en llegar fueron las críticas discretas, pues apenas consiguió un 40% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero lo peor estaba por llegar.

Su llegada a los cines de Estados Unidos tuvo lugar el 17 de noviembre de 2000, y allí la decepción fue mayúscula. Y es que 'El sexto día' debutó en cuarta posición y se hundió rápidamente, logrando una recaudación final en su país de origen de apenas 34,6 millones en el mundo. En el resto del mundo fue algo mejor y sumó otros 61,4 para un total de 96.

El problema es que su coste se había disparado hasta los 82 millones, principalmente por los 25 millones de salario que había cobrado Schwarzenegger. Eso tuvo como consecuencia que visualmente fuese una película sin demasiada fuerza, lo que la condenó aún.

La guinda del pastel fue que Schwarzenegger incluso llegó a ser nominado a los Razzie en la categoría de peor actor. La película logró otras tres menciones, pero ese año nadie fue rival para ese histórico desastre titulado 'Campo de batalla: La Tierra'.

Ahora habrá que ver si su llegada a Netflix en España supone un pequeño resurgir para 'El sexto día' o si simplemente seguirá en el olvido. El precedente con otro gran fracaso del actor en cines invita a pensar a que ahora arrasará en la plataforma.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025