3 animes clásicos que ver en streaming para recordar a Tsutomu Shibayama, el director legendario que hizo de 'Doraemon' un icono en todo el mundo

Estos días el mundo del anime se ha tenido que despedir de Tsutomu Shibayama, el legendario director que marcó muchas de nuestras infancias aunque quizás no hubiéramos oído hablar de él. Shibayama era una figura imprescindible en la industria, con décadas de carrera a sus espaldas, y que fue clave para ayudar a crear el anime moderno tal y como lo conocemos hoy en día.

Según han confirmado desde Ajia-do Animation Works, el estudio de anime que él mismo fundó en 1978 junto a Osamu kobayashi y Michishiro Yamada, el director falleció el pasado 6 de marzo debido a un cáncer de pulmón.

En 2012 recibió el premio de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón para reconocer su labor en la industria, y hoy vamos a recordarle con estas tres fantásticas series clásicas de anime que sin duda marcaron la infancia de varias generaciones.

Ranma 1/2

La serie original que adaptó el manga de Rumiko Takahashi, con muchísimo humor y una comedia romántica de esas que marcan un antes y un después. Shibayama se encargó de la dirección de la primera etapa de 'Ranma 1/2', plantando la semilla de lo que sería uno de los animes más icónicos de la década de 1990.

Anime clásico de AnimeBox

Nintama Rantaro

Siguiendo con el humor y la acción tenemos 'Nintama Rantaro', que arrancó en 1993 y en la que Shibayama lució la vena cómica que había ido desarrollando en sus trabajos anteriores. También conocida como "Rantaro, el Ninja Boy", sigue a un chavalín que asiste a una escuela de ninjas con sus amigos, pero a menudo se distrae y prefiere hacer el cabra en lugar de estudiar, aunque el estar un poco cegato tampoco le ayuda a ser buen ninja.

Disponible en RakutenTV

Doraemon

No se puede hablar de Tsutomu Shibayama sin hablar de 'Doraemon', ya que dedicó buena parte de su carrera al Gato Cósmico y ayudó a que se convirtiera en unos de los mayores embajadores de Japón en todo el mundo.

Basándose en el manga de Fujiko F. Fujio, Shibayama trajo a la vida la serie de anime original y trabajó como director en más de veinte películas de 'Doraemon', dejándonos un legado impresionante que ha dado pie a más de cinco décadas de aventuras. Y que, sin duda, sigue muy vivo hoy en día y por muchos años más.

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