Cuando un apocalipsis zombie mejora la vida de un trabajador explotado. Hoy en streaming, un anime sorprendentemente optimista del estudio de 'Witch Hat Atelier'

Aunque 'Witch Hat Atelier' ha tardado lo suyo en llegar, ha sido uno de los animes más refrescantes de este año y nos tiene maravillados por su increíble calidad gráfica. Pero lo cierto es que Bug Films es un estudio bastante nuevito, y es que antes de la historia de Coco tan solo habían estrenado un único anime en solitario: 'Zom 100: Bucket List of the Dead'.

A peor no podemos ir

Venimos de una historia de Haro Aso, el creador de 'Alice in Borderland', y Kotaro Takata, con un apocalipsis zombie un poco peculiar y con bastantes pullitas meta. Resulta que Akira Tendo es un oficinista que vive explotado en un entorno tremendamente competitivo y tóxico.

Se vive todo el día en la oficina, hay quien ni se acuerda de comer, las horas extras gratis se acumulan y Akira incluso es está planteado el suicidio para acabar con una existencia tan desgraciada. Pero entonces el mundo se va a la mierda con la llegada de los zombies, y la vida de Akira cambia para siempre (y sorprendentemente para bien).

Irónicamente, ahora Akira decide despertar y empezar a vivir la vida al máximo. Porque, si su destino es estirar la pata y convertirse en un zombie más por lo menos va a pasárselo bien por el camino y cumplir una lista de deseos que siempre se le quedaron pendientes. Una aventura postapocalíptica un poco peculiar pero sorprendentemente optimista, y si nos gustan las historias de zombies sigue siendo un anime de género muy resultón.

El anime se puede ver en Crunchyroll, aunque también tuvo su propia versión de acción real muy palomitera que se puede ver en Netflix. Nos movemos entre tiburones zombies, parapentes y la posibilidad de ser por fin un superhéroe, pero al menos no hay que ir a la oficina.

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